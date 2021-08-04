正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床「快速連結」　她醒來痛哭報案

▲按摩師性侵女顧客。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省襄陽市一年輕正妹2020年6月15日13時許，來到樊城區某按摩店，想要放松舒緩一下。選擇了100分鐘的洗腳和按摩項目之後，被服務生帶至2樓一包間。隨後，一名年輕的男技師前來上工，沒想到看到女方膚白貌美後，竟趁對方睡著當場性侵得逞。

據《瀟湘晨報》報導，期間，男技師大壯（化名）熱情找小美（化名）閑聊，詢問要不要喝水，並誇她膚白貌美，得知小美前晚玩了一夜遊戲沒有睡比較睏。他一邊按摩一邊勸她不要玩手機睡一會兒。

15時左右，包間提示音提示100分鐘的項目快到時間了。在大壯的推薦下，小美又加了60分鐘。加鐘後，大壯繼續進行頭部按摩。按摩不一會兒，小美開始犯睏，大概過了20分鐘就睡著了。

大壯見女孩睡著了，色從心頭起，就想與小美發生性關係，直接撲向了女孩⋯⋯。期間，小美因為動靜太大，突然驚醒，發現自己衣衫不整，痛哭質問大壯在幹什麼。大壯見小美醒了，慌忙拿沙發上的被子給她蓋上。

小美大聲呵斥，情緒稍微冷靜之後拿出手機進行錄影，並喊來其他工作人員並報警。很快警察趕到了現場，詢問、勘驗之後，將大壯帶到派出所。

2020年9月21日，湖北省襄陽市樊城區檢察院向樊城法院提起公訴，指控大壯強姦罪。日前，法院最終判決，被告人大壯犯強姦罪，判處有期徒刑4年6個月。