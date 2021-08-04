樂高拼出戴資穎！丹麥認證大師黃彥智日夜趕工　「霸氣吶喊」送小戴

▲小戴回來了！全台唯一丹麥認證LEGO大師喜送巨型馬賽克頭像。（圖／黃彥智樂高積木工作室提供，以下同）



記者游瓊華／台中報導

中華隊好手在東京奧運創下最好成績，世界球后戴資穎今（4日）下午將搭乘華航班機返國。台灣唯一丹麥官方認證LEGO大師黃彥智也日夜趕工，用6000多顆樂高，拼出一幅巨型戴資穎霸氣吶喊的馬賽克圖要送給戴資穎，不僅要為戴資穎加油，也感謝她在國際球壇為台灣發光發熱。

黃彥智是全球17位樂高認證大師（LEGO Certified Professionals）之一，也是台灣唯一一位丹麥官方認證的樂高達人。

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黃彥智提到，在戴資穎決賽時他全程觀賽，努力為小戴加油，比賽拿下銀牌，他認為應該用自己擅長的方式，為小戴鼓勵，感謝小戴精彩表現，所以比賽結束他立刻開始畫設計圖，一直到半夜2點鐘，隔了6小時、早上8點就開始拼疊積木，耗時六小時、用了6000多顆樂高，終於完成一幅巨型小戴霸氣吶喊的馬賽克圖。日前也已經和小戴姊姊連絡上，要將作品送給小戴。

黃彥智透露，自己雖然與戴資穎素未謀面，但「兩人的作品曾經同台」，在一場速食業者義賣活動上，戴資穎的球拍以及他的樂高模型分別是當天拍賣第一、第二高，累積將近百萬元。

黃彥智也笑說，當初本來沒有要設計這麼大的圖像，但為了更精準呈現，設計稿一改再改，最後完成了這個寬52公分、寬76公分的馬賽克圖，採復古風格，搭配亮面背景，凸顯出小戴在球場上吶喊的霸氣模樣。