鴻海董座一句話讓他動怒　「蔡英文等疫苗、郭台銘追疫苗」

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘4日晚間在臉書自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，還特別寫下「#催貨進行式」。中廣董事長趙少康表示，鴻海董事長劉揚偉向他證實「是去德國催疫苗」。得知消息後，趙少康也忍不住痛批「蔡英文等疫苗、郭台銘遠征追疫苗」。

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

趙少康表示，郭台銘在臉書PO出在捷克打疫苗的照片，並標註「 #催貨進行式」，引發了他的好奇心，去催什麼貨呢？BNT疫苗是在德國生產的，為什麼到捷克去催？我們知道郭董在捷克有工廠，也在捷克買了古堡，第一站到捷克打疫苗應該合理，接著就能在歐洲各國到處跑。但真的會去德國向BNT催疫苗嗎？

趙少康指出，於是，他在昨天深夜發了一個line給鴻海董事長劉揚偉：「請問郭董是去催疫苗嗎？為什麼到捷克催？還是會去德國催？」劉董事長在今天清晨回覆：「是去德國催疫苗。順便帶著家人去捷克的莊園過暑假。」

趙少康說，果然，郭台銘此行主要目的是去德國催他下訂的BNT疫苗的，對照陳時中說「郭董很急，要郭董下午來申請BNT的緊急使用授權EUA」，可見郭董一方面逼陳時中的EUA，一方面催德國BNT的出貨。

他也引用國際間疫苗催貨案例，日本首相菅義偉7月23日在東京迎賓館跟輝瑞的首席執行長博爾拉早餐，要求預定10月後到貨的2000萬劑BNT疫苗提前到日本；韓國總理金富謙7月30日在首爾開記者會報告，經過積極爭取，1046萬劑的莫德納8月會到韓國。 #可見疫苗都是要總統總理級的人物用力催出來的。

趙少康抨擊，反觀總統蔡英文除了使出渾身解數護航高端以外，到底為合格的進口疫苗做了什麼？跟郭董劍及履及的積極行動相比，「妳一點都不會覺得不好意思嗎？」

最後，他表示，台灣在8、9月疫苗出現空窗期，蔡英文要認真一點、努力一點，學學郭董；美國總統拜登說打一劑新冠疫苗給接種者100美金，在台灣， 很多人寧願反過來給政府100美金，希望趕快打到一劑進口的合格疫苗。