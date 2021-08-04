柯文哲夢想實現了！「台東x台北」熊讚熱氣球加入台東國家隊

▲台北市政府於松山文創園區辦理熊讚熱氣球亮相記者會，台東縣長饒慶鈴受邀出席。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣府與台北市政府共同啟動「城市加乘計畫」，由台北熊讚擔任合作大使，並化身造型熱氣球出席今年的熱氣球嘉年華活動，台北市政府3日上午特別於松山文創園區辦理熊讚熱氣球亮相記者會，台東縣長饒慶鈴受邀出席，並與柯文哲市長簽署合作備忘錄，在農產、觀光、文化與科技等不同面向相互交流，共享資源打造雙贏局面。

▲台東縣長饒慶鈴與台北市長柯文哲共同揭幕公布「熊讚熱氣球」。

啟動「城市加乘計畫」，藉由各項的交流與資源共享來創造縣市雙贏，不僅提升台東的城市競爭力，更要讓台東盡快回到正常的生活。這次「城市加乘計畫」由熊讚擔任合作大使，台北市政府更展現誠意，讓熊讚化身超Q造型熱氣球參與今年的熱氣球嘉年華活動，由熊讚打頭陣，開啟接下來一連串的城市加乘合作。

▲台東縣政府與台北市政府簽署觀光合作備忘錄。



饒慶鈴感謝柯市長及台北市政府對於台東的支持，並指出，台東與台北是截然不同的兩個城市，卻同樣在國際大放異彩，台北市入選了時代雜誌的「世界最佳」百大景點，台東則被Booking.com評為2021年全球最好客目的地第一名。此次熊讚造型熱氣球將加入熱氣球台東國家隊，與超級明星HELLO KITTY熱氣球一起在今年的熱氣球嘉年華中亮相，相信可以為兩個城市達到跨域加值的效果，也為台灣帶來更多正面能量。

▲饒慶鈴歡迎熊讚造型熱氣球加入熱氣球台東國家隊。

記者會中，台東縣政府與台北市政府簽署觀光合作備忘錄，也連袂公布「熊讚熱氣球」超Q造型，這是台北市政府首度以台北市吉祥物-熊讚Bravo設計的3D造型熱氣球，也是台東以外，全台唯一擁有代表球的城市。

▲柯文哲表示，如果台北市也能有熱氣球，相信會有很好的宣傳效果，很開心今年能成功執行。

台北市長柯文哲表示，2019年他率領市府團隊參訪台東熱氣球飛行學校時就曾說，如果台北市也能有熱氣球，相信會有很好的宣傳效果，很開心今年能成功執行。台北市政府也預告，若疫情解封，年底將與雄獅旅遊合作，透過鳴日號的頂級服務，帶來台北x台東的深度精緻旅行。

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