李智凱IG追蹤洩「喜好類型」！截圖曝光　網大讚：這才是真男人

▲李智凱。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱在東奧男子鞍馬決賽拿出「壓箱寶」摘銀，成為我國首位在奧運體操項目奪牌的選手，感動全台民眾，帥氣的外型與可愛的笑容圈粉無數，有網友就發現，從李智凱IG上追蹤的小標籤，意外透露出喜歡的類型，網友們笑翻「也太真實了吧！」還有男網友表示「他追蹤的我都有追蹤」。

男網友在Dcard上發文，李智凱IG追蹤的小標籤有著「腿控、屁股蛋、長腿、正能量」，意外透露喜歡長腿妹，此外他也追蹤「好浪部落、李智凱、語錄」的標籤，意外發現這個小秘密的原PO笑說，「有沒有一樣是李太太的？也恭喜他得到銀牌！無惡意喔，單純覺得很好笑」

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事實上，IG追蹤有一項功能，可以追蹤喜愛的小標籤（Hastag），在滑IG首頁時，就會顯示有該標籤的貼文，對許多想看特定內容的網友來說，是一件很方便的小功能。

▲李智凱喜愛長腿女孩。（圖／翻攝自李智凱IG）

貼文曝光後，引起網友們熱議，「笑死原來是腿控」、「用大帳追也太好笑」、「感覺那個 #正能量應該是『正』能量」、「他追超多網美，我也是有一天好奇點開看，發現也追蹤太多網美，怎麼不是用小帳啦」、「很正常吧，畢竟也是男生，不過他跟他女友在一起很久囉」。

不少網友大讚「李智凱是真男人」，「這才是真男人好嗎，誰在跟你用小帳追蹤」、「追蹤超多網美和屁股蛋長腿，好真實的男生」；還有網友爆料，「李洋也有追一些漂亮的大奶妹」、「李洋追蹤的，李智凱幾乎都有追蹤」。此外，不少網友驚呼，第一次發現此功能，「原來可以看到別人追蹤的hashtag」。

▼李智凱奪得銀牌。（圖／翻攝李智凱IG）