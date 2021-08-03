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金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

▲▼顯圖

▲北韓金正恩、南韓文在寅4月以來有過2次書信往來，決定重啟雙方的溝通頻道。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩7月27日達成協議，宣布恢復斷訊13個月的兩韓聯絡頻道。南韓國家情報院今（3）日透露，同意恢復兩韓包括軍事領域聯絡頻道的提案，最先是由金正恩提議；而就重啟與美國談判的部分，北韓則提出先決條件，包括允許開放出口礦物、進口精煉油與民生物品。

根據《韓聯社》報導，南韓國情院長朴智元（박지원）於3日上午出席國會情報委員會全體會議，表示南北韓將於每日透過通訊聯絡頻道進行2次的例行通話，而西海（黃海）軍事通訊頻道則從7月29日起，兩韓針對中國非法捕魚進行情資交換。

南韓國情院解釋北韓放緩態度的背景，「南北韓元首從4月起透過2次的書信往來，確認雙方籲恢復信賴、改善關係的意志，並達成履行板門店條約的目的。5月韓美元首峰會後，韓、美兩國便密切注視對北韓政策的溝通結果，而這也代表著期盼我政府（南韓）能在重啟美朝（美國、北韓）談判上扮演關鍵角色。」

▲▼北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南北韓7月27日宣布，恢復雙方斷絕13個多月的聯絡頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

南韓國情院表示，北韓針對重啟美朝元首峰會開出先決條件，包括希望美國當局能允許開放北韓出口礦物、允許北韓進口精煉油與民生必需品，而在民生必需品上包含分配給平壤上流階層的高級洋酒與西裝。

另外，針對部分媒體報導兩韓正商議在板門店重建共同連絡事務所，南韓國情院表示此為「子虛烏有」；而針對再度舉行兩韓元首峰會的可能性，則表示，「我們（南韓）並沒有提案。」

據悉，北韓長期以來將美韓軍演定調為「侵略北韓的前哨練習戰」，無論軍演規模大小、動員兵力與軍備等，皆視為對北韓的強烈挑釁，因此不斷希望美韓能停止例行性的軍事演習。針對今年8月即將舉行的下半季美韓聯合軍演，金與正也發表重要談話。8月美韓聯合軍演的舉辦與否，再度成為影響兩韓關係的關鍵。

▲▼金與正向美國喊話，別再做白日夢自我安慰。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正對美韓聯合軍演，一向抱持著強硬的態度。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正1日晚間緊急發表重要談話，認為眼下雙方恢復聯絡頻道是「重要的反轉時期」，呼應官媒《朝中社》在報導中強調此項決定將帶給兩韓關係正面影響。金與正表示，聯合軍演恐怕再度毀掉兩韓元首對於建立雙方互信的意志，是再度讓北南（南北）關係的未來更加模糊不清的無聊前奏。

金與正強調，「我們並不在意、也沒針對聯合軍演的規模或形式進行討論。至於是否將迎來希望、還是邁向絕望？選擇權並不在我方。」

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