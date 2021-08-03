宣明智兒也遭設局！前桃園農會主任偽造45億元假支票　下場出爐

▲前桃園農會主任偽造45億元支票判刑後上訴，就連宣明智的兒子宣昶有也遭設局，高院3日駁回上訴。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

徐姓、許姓男子於2016年1月間，與時任桃園市復興區農會理事長葉國崇、信用部廖姓主任接觸，希望能取得農會支票，讓他們好向「神華基金會」融資，以投資土地開發案，一夥人擔心拿不到真正的支票，竟陸續偽造面額45億元的農會支票，企圖向金主借錢，連宣昶有也遭設局，幾名主要嫌犯判刑5到8年不等，高院3日駁回上訴。

廖姓主任得知有人願意投資，擔心拿不到真正的農會支票，竟於2016年1月間，將保管的20張農會支票，蓋上盜刻的總幹事印章，事後將10張面額3億、10張面額1億，共20張支票交給「神華基金會」旗下某公司的陳姓財務長。

陳男取得假支票後，找上曾姓金主融資，而曾姓金主得知支票為假後，要求廖姓主任拿真的支票出來，廖男又將職務持有的10張農會空白支票，填上4億面額，並私自蓋上會計主任印章，以10張「真支票」交換曾姓金主的20張「假支票」，不過曾姓金主相當老到，還是沒借錢給陳男，也因此沒被騙到。

而陳男拿假支票向曾姓金主融資時，雙方協議若支票跳票要賠1億2000萬元，於是他又找上廖主任，希望再拿一張假支票備用，廖主任又弄了張面額5億的假支票給他。

陳男偶然認識了宣昶有（聯電榮譽副董宣明智兒子）生技公司的林姓顧問，與對方商量讓生技公司以這張5億的假支票去借錢，錢到手後再來分，而林姓顧問明知票有問題，卻因想賺宣昶有的佣金配合設局，還安排陳男等人與宣昶有見面，再透過宣昶有向曾姓金主借錢，不過曾姓金主這次依然沒給錢，又一次閃過騙局。

另外，陳男還被查出於2014年間，以600萬元向潘姓男子，買了3張面額1億元的臺灣銀行假支票。

法院一審依偽造有價證券罪，判葉國崇5年、廖主任8年、徐男7年、許男5年徒刑，依詐欺取財未遂罪，判宣昶有的林姓顧問1年6月徒刑，賣臺灣銀行假支票的潘男3年6月徒刑，一干人等上訴後，高院於3日判他們敗訴。

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