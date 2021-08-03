快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳勸架慘遭爆打

▲台南市安南區長和路三段一處民宅，3日發生住宅縱火案，林姓男子疑與家人發生糾紛，竟涉嫌潑汽油縱火洩憤，林嫌與其妻、兒子、兒媳等4人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區長和路三段一處民宅，3日發生住宅火警，台南市警三分局和順派出所據報火速馳抵，在民宅二樓樓梯口處，緝獲涉嫌緃火受傷的70歲林姓男子，並將現場1名燒傷、2名頭部受傷民眾分別送醫救治，幸好4人均無生命危險，初步調查疑林男與家人因財產等問題爭吵，憤而縱火毆人洩憤。

台南市警三分局指出，警方據報迅速馳抵現場，到場時火勢已被台南市消防局人員撲滅，火災燃燒位置為該民宅客廳，當時涉嫌緃火的70歲林姓男子尚在現場，警方立即以現行犯將其逮捕，因林嫌自己也被火波及受燒傷，立即請救護車戒護送成大醫院就醫，無生命危險。另外，住在現場的林嫌妻子受燒燙傷，林嫌兒子、兒媳2人頭部受傷，消防局救護車也協助分送奇美醫院及市立安南醫院就治，幸均無生命危險。

警方初步調查了解，係林姓男子居住在台南麻豆，林妻與兒子、兒媳等人同住安南區現址，林嫌疑與家人因財產等問題發生糾紛，他在現案時前往其兒子居住處，在2樓客廳潑灑汽油緃火致引發火災，導致林嫌及其妻子被火波及燒燙傷，但林嫌兒子及兒媳，疑與林嫌發生衝突時被毆傷頭部，幸好皆無生命危險。林嫌目前在成大醫院救治戒護，詳細犯案動機及相關案情，目前正由警方待林嫌傷勢穩定後深入調查釐清中。

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