議員黃思婷夫妻關懷弱勢學子　提供營養午餐及註冊學費

▲嘉義市議員黃思婷及夫婿郭福利長期投入公益事業。（圖／黃思婷提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年疫情肆虐，全台三級警戒持續超過兩個月，這段時間讓許多家庭面臨斷炊的窘境，而有更多弱勢家庭更是無力面對這樣的突發狀況。嘉義市議員黃思婷攜手夫婿郭福利及多位善心人士所組成的嘉義市深聽協會，希望為讓嘉義地區的弱勢家庭學生在疫情間，獲得更多社會資源的挹注。他們號召各民間團體及善心人士募集，希望透過提供營養午餐及註冊學費的補助，讓有需要的學生能心無旁鶩的在課業上持續努力。

▲嘉義市議員黃思婷及夫婿郭福利及其友人成立深聽關懷協會持續為弱勢學子盡力。（圖／黃思婷提供）

嘉義市深聽協會理事長郭福利表示，疫情的突然發生讓許多家庭都措手不及，原本的生活在一夕間被打亂，許多弱勢家庭並不一定有低收或清寒資格，無法取得社會資源的他們甚至無法供給孩子的三餐溫飽，真的是很需要更多善心人士共同挹注協助。我們長期關注嘉義地區弱勢群體的需求，秉持著取之社會並用於社會的初心，期盼有需要的學生盡快跟我們聯繫，同時也持續號召善心人士，讓我們集中資源用分享出去，與所有人同心度過本次疫情帶來的嚴峻考驗。

▲嘉義市議員黃思婷(圖左1)夫妻長期投入公益事業。（圖／黃思婷提供）

PUMA激殺1.2折！機能服7件才2980元 吸濕排汗超好穿