拔20顆牙喪命「操刀醫遭霸凌」　正妹議員聲援！女患者背景曝

▲女子一次被拔掉20顆牙齒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

嘉義34歲的鄭姓身心障礙女子，日前接受嘉義基督教醫院診療，一次拔除20顆牙齒，不料陷入昏迷最後拔管不治，消息傳出後不少網友開始人身攻擊醫生。對此，市議員黃思婷19日在議會表示聲援，稱願意協助身障者的醫師都是了不起的好醫師，並嚴厲譴責網路霸凌，希望市府關懷身障者醫療權益。

鄭姓女子拔牙死亡後，不少網友攻擊涉事醫生，「這種醫生還配活著嗎？」、「這醫生是有病吧，20顆也不能報點數」、「很多牙醫為了賺錢都沒醫德」等。

▲拔牙女子父親與檢方相驗。

據《聯合新聞網》報導，市議員黃思婷19日在議會上對此事表示，本案已進入司法程序，暫時不談對錯，但網友句句否定醫師專業，更出現人身攻擊的網路霸凌，願意協助身障者的醫師都是了不起的好醫師，尤其本案是一般診所醫師無法處理，才轉介到嘉義基督教醫院，「只怕這樣的謾罵後，願意協助身障者的醫師會更少了。」

黃思婷認為，該案需要探討的是一家4口有3位是身障人士，也是中低收入，社會處應長期關懷這些特殊家庭，衛生局也該給予醫療團隊支持，否則身障者牙科服務一直都是高風險，未來若沒有醫院提供身障牙齒照護該怎麼辦？

▲檢察官解剖後初判，鄭女的死因應是「右肺吸入性肺炎」但詳細死亡原因，仍有待解剖鑑定報告才能確定。

實際上，鄭女拔了20顆牙齒後隔天陷入昏迷，經送醫急救後，延至13日仍拔管，院方當時開立死亡證明，判定女子死因是肺炎引起，但女子家屬質疑死因是拔牙感染所致，於是向警方報案。

對此，檢察官解剖後初判，鄭女的死因應是「右肺吸入性肺炎」但詳細死亡原因，仍有待解剖鑑定報告才能確定，而至於死因與拔牙是否有因果關係，也須等到調查相關事證後才能認定。

衛生局長張耀懋則指出，衛生局在各大醫院都成立醫療糾紛關懷小組，本案發生後，立即派遣心理師等人，馬上關懷醫院、家屬，雙方也可向衛生局申請調解處理；身障者在牙醫手術時可能會躁動，確實不容易進行，目前除了嘉基有建立身障牙科門診外，聖馬爾定醫院及部立嘉義醫院也有，希望讓身障者得到最好照顧。