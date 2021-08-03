騎到一半「把手突噴飛」！澳洲選手時速65公里慘摔　影片曝光

▲亞歷山大波特過彎時，單車把手突然噴飛，讓他摔倒在地。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運場地單車男子團體追逐賽資格賽1日登場，但被視為冠軍熱門的澳洲隊發生罕見事故，其中一人的單車突然「解體」，把手噴飛，以時速約65公里的速度慘摔落地。儘管休息過後重新上場比賽，但澳洲隊最終排名第5，未能爭金。

綜合路透等外媒報導，現年25歲澳洲隊選手亞歷山大波特（Alexander Porter）與3名隊友當時正在賽道上騎車奔馳，準備完成總長4000公尺的賽程，爭取奪下奧運獎牌。

但就在一行人騎了1000公尺的距離後，位在隊伍後方的亞歷山大波特進入彎道時，車把手無預警噴飛，讓他以時速約65公里的速度重摔落地。這一刻讓他感到相當震驚，且臉部、手臂、膝蓋等多處受傷。隊友們發現後，趕緊示意比賽暫停，並要求比賽重新開始。

▲▼亞歷山大波特摔倒後，身上多處受傷。（上圖／達志影像，下圖／路透）

所幸比賽獲准重新開始，澳洲隊最終獲得3分48秒448的成績，排名資格賽第5名，儘管無緣爭奪金牌，但還有機會力拚銅牌。

事發後，為英國在奧運摘下6面金牌的車手克里斯霍伊爵士（Sir Chris Hoy）坦言，此狀況相當罕見，同時會影響所有車手的信心，「因為他們會想，自己的單車會不會都有問題。」

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