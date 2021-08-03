奧運幕後功臣有「黑貓宅急便」　搭頒獎台只要5分鐘！驚奇過程曝

▲黑貓宅急便團隊可在5分鐘內把頒獎台搭設完成。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

東京奧運各項賽事陸續登場，每當決賽結束、金銀牌得主出爐時，都會稍作休息，才進行頒獎。除了選手奪牌為國爭光外，其實奧運會還有一大幕後功臣，那就是負責組裝頒獎台、身穿黑貓宅急便制服的貨運人員，憑著專業，可在短短5分鐘內把頒獎台搭設完成。

綜合日媒報導，日本的大和運輸是此次奧運官方合作夥伴，負責行李運輸服務，同時也扛起頒獎台布置的重大任務。依據外媒捕捉到的畫面，可見團隊成員就在場邊把一個個長方體依序擺在一起，只花5分鐘就把頒獎台搭起來。

目前相關搭設過程的照片已經在推特傳開，許多網友直說，「我還以為賽道旁邊那些人在看比賽，結果就開始搭建頒獎台」、「他們穿著黃色、綠色的制服，順利完成頒獎台布置」。

另個關注的點是，除了奧運獎牌是眾所周知利用舊手機、電子廢棄物中的金屬取材料製作，頒獎台同樣是利用回收品製成。為了製作奧運頒獎台，日本收集約25噸廢棄塑膠，並利用3D列印製作出98個頒獎台。

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