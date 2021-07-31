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流氓藥師驗尿報告自清！「呼麻歌手」2字回應　網友歪樓：喊阿伯

▲流氓藥師劉信和在臉書貼出毒品檢驗報告，意外釣出藝人謝和弦來留言 。（圖／翻攝臉書）

▲流氓藥師劉信和在臉書貼出毒品檢驗報告，意外釣出藝人謝和弦來留言 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名網紅《流氓藥師》劉信和被花蓮警方認定有藏匿疑似大麻以及擁有模擬槍，他在30日在臉書貼出檢驗報告來自清並未施用任何毒品，不過這一篇貼文不但大歪樓之外，還釣出了藝人謝和弦留下「教我」兩個字。

警方調查，花蓮警方為追蹤一起槍枝案，發現槍枝來源疑似為萬華知名流氓藥師劉信和，28日北上前往劉的住處以及萬華藥局搜索，搜出模擬槍以及毒品大麻。30日劉信和也在臉書粉專貼出自行前往檢驗所的檢驗報告，同時留下「不解釋」字樣。

▲流氓藥師劉信和在臉書貼出毒品檢驗報告，意外釣出藝人謝和弦來留言 。（圖／翻攝臉書）

▲流氓藥師劉信和在臉書貼出毒品檢驗報告，意外釣出藝人謝和弦來留言 。（圖／翻攝臉書）

不過底下網友紛紛留言，大家關注的焦點並非是在他的檢驗結果，而是在年齡的部分，劉信和的檢驗報告當中顯示他的年齡為36歲，這讓網友覺得很不可思議，因為他的外型比實際年齡還要「成熟」，還有網友直呼他「阿伯」，而在網友留言串當中，也意外發現曾經也是因為吸食大麻而鬧上社會版面的藝人謝和弦留言「教我」兩個字，他的兩個字，也讓網友覺得很意外，不過他也沒有再繼續留言，所以他留下「教我」的目的以及想表達的意義，暫時也不清楚。

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