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社會 社會焦點 保障人權

騎女友機車匿蹤！車故障他「借屍還魂」趴趴走　落網多一罪

記者黃宥寧／台北報導

30歲艾嫌因身陷毒品惡習遭通緝，他為躲避追緝向女友借機車代步，但因女友機車疑故障，他竟連續偷竊相同廠牌款式的機車，再將女友機車車牌懸掛上路。士林分局成立專案小組，日前於北投區將艾嫌查緝到案，並起獲安非他命1包及所竊機車2輛等，訊後以竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼艾嫌偷機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲30歲艾嫌因毒品遭通緝，豈料他為躲避警方追緝竟連續偷竊相同廠牌機車並掛上女友車牌上路。（圖／記者黃宥寧翻攝）

艾嫌今年1月間因施用第二級毒品遭士林分局員警查獲，豈料他在交保後深陷毒品惡習，又遭士林地檢署及士林法院發布毒品通緝，警方為追毒品上游，迅速組成專案小組持續監控艾嫌行蹤。

專案小組蒐證發現艾嫌為躲避警方追緝，平日借用女友Yamaha Cuxi機車代步，進一步發現他騎乘女友的機車疑似故障，他便利用疫情三級防疫警戒期間，民眾鮮少外出的機會，連續偷竊相同款式的機車，並將竊取的贓車車牌丟棄後，再懸掛女友的車牌上路。

▼狡猾的艾嫌竊取他人機車，再掛上女友機車車牌躲避警方查緝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 毒品士林 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日前警方鎖定他出沒地點在北市北投區行義路，埋伏將人逮捕歸案，更起獲第二級毒品安非他命1包(毛重1.81公克)、殘渣袋2個、毒品吸食器1組及所竊機車2輛等證物。警方訊後將艾嫌以竊盜罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並繼續清查他竊取的車輛有無涉嫌其他不法。


對此，士林分局也呼籲民眾妥善保管個人財物，如發生失竊案件或發現周遭有可疑人士出入時，應立即向警方報案，透過警民合作有效保護個人財物安全；另提醒機車騎士，機車應加裝大鎖或防盜器，增加竊嫌行竊所需時間及困難度，可減少遭竊的風險。

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