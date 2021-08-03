單株抗體治療成效佳！台大醫院16人僅2人重症　就怕遇Delta效力降

▲台大醫院教學部主任盛望徽說明單株抗體應用於臨床COVID治療。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎發生至今已經超過1年半，治療手段也大有不同。台大醫院今（3）日分享單株抗體治療成果，引進單株抗體後，在6/17~7/24總計有16人使用，結果僅有2名重症，但都沒有插管或者使用呼吸器治療，而且有13人已經出院，3人住院改善當中。不過，單株抗體仍有缺點，最主要就是當面對面疫病毒株如Delta變種病毒時效果會下降，仍待解決。

台大醫院今日舉辦抗SARS CoV-2治療的新進展 單株抗體應用於臨床COVID治療經驗視訊線上記者會。副院長高嘉宏說明，民眾感染新冠肺炎，會有兩大疑慮，分別是可能傳給親友，或者是自身的疾病進展。分析病患狀況，約有2成會屬無症狀感染，至於有症狀個案當中，約有81%屬於輕度，14%發展成重度個案，另有5%屬於極重度。

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國內於5月中旬發生社區本土疫情，本土個案大增，疫情初期各醫院都收治不少病患。台大醫院教學部主任、感染科專家盛望徽說明，單株抗體目前已用於自體免疫疾病及癌症，可中和自體免疫反應或破壞癌細胞，對於人體副作用很小。而目前純化技術進步，已經可以從新冠治療恢復病人血液中分離、培養B淋巴細胞，在體外製備有效抗體打入感染者體內，阻斷病毒與人體接受病毒的ACE2結合，早期使用可以降低患者可傳染期。

▲台大醫院使用單株抗體治療經驗。（圖／翻攝自台大醫院視訊線上記者會）

盛望徽分享台大醫院經驗，國內從6月開始引進單株抗體，7/13擴大使用對象，院內自6月17日至7月24日有16位病人用過單株抗體，年齡在24至81歲，65歲以上有7人。本身風險因子包含高血壓、糖尿病慢性腎病、慢性肝炎，HIV感染、癌症、腦中風、甚至有1名懷孕35週，當中有4人合併兩種以上危險因子。

台大這16名病患使用單株抗體治療後，只有2人仍發生缺氧而符合重症定義，不過沒有人嚴重至使用呼吸器或其他侵入性治療，其中13人已出院，住院改善中有3位。另亞東醫院收治新冠最多醫院經驗來看，有23人使用單株抗體，症狀開始到使用約3.39天，一半以上65歲以上，也有人具有相關危險因子，用藥之後沒有一個人重症，大部分已經出院，只有3人住院觀察。

▲臺大醫院抗SARS CoV-2治療的新進展 單株抗體應用於臨床COVID治療之經驗視訊線上記者。（圖／台大醫院提供）

盛望徽表示，相關經驗顯示，單株抗體應該在疾病早期，約病程7到10天內使用，特別是用於輕度肺炎、高齡、有慢性病等風險因子者，使用效果與安全性已經獲得確認。不過，單株抗體也有相關缺點，其一是病毒量高、疾病中後期使用，抑制效果會減弱，另如果病毒出現抗原突變，也就是所謂的變異株病毒，效果也會下降，尚待解決。

盛望徽提到，目前國內進口的2款單株抗體為複合式單株抗體，其中1款對於Delta變異株仍保有效力，另1款則效力降低，而目前已有藥廠以感染Delta變異株治癒後的B細胞研發單株抗體，可以期待後續發展。

盛望徽也提醒民眾，如果有症狀要盡快前往篩檢，不要隱瞞接觸史、旅遊史，及早診斷對於治療成果會有很大幫助。