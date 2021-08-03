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「前總統侍衛」死因成謎　來自陰界的血咒！揪出閃尿屁孩兇手

警方封鎖現場蒐證，發現大樓的監視器主機被人拔掉。（東森新聞提供）

▲警方封鎖現場蒐證，發現大樓的監視器主機被人拔掉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

15年前發生在台中市東區的公寓大廈管理員命案，死者李仕輝曾是老總統的貼身侍衛，他疑遭多人分持刀棍活活打殺致死，但由於身上的3萬元現金好好放在口袋裡，一度懷疑是仇殺，可是，老侍衛從未與人結怨；警方一度懷疑是曾與他齟齬的住戶，但此人有不在場證明，當下，唯一的頭緒是放置地下室的監視器主機被拆走，顯然，嫌犯相當熟悉該大廈地形地物。 

2006年6月12日傍晚7點多，一名房客回到台中市東區一棟大樓10樓的租屋處，走出電梯，赫然發現對面住戶門口，有個老人躺在血泊中，腰部還插了一把刀，仔細一看，竟是大樓管理員、77歲的李仕輝。警方抵達時，地上血跡還未凝結，鑑識人員研判，死者可能是在下午3、4點遇害。

遇害的大樓管理員李仕輝，年輕時曾是前總統蔣介石（左）的貼身侍衛。圖為1948年第一屆正副總統蔣中正和李宗仁（著軍服者）就職典禮。（翻攝維基百科）

死者的女兒（圖）說，父親從沒與人結仇，不料竟慘死在工作的大樓。（東森新聞提供）

當年負責偵辦此案的刑事小隊長邱量虔（現任台中市警局大甲分局日南派出所所長）指出：「死者胸部被刺一刀、肚子一刀，加上插在腰際的水果刀，一共身中3刀，但都沒刺中要害，致命傷是頭部遭鈍器重擊，他的頭骨凹陷，腦漿與血迸出，遍體鱗傷，顯然是遭多人持棍棒圍毆致死。」

詭異的是，死者口袋裡還有3萬多元沒被劫走，難道是仇殺？但死者的3個女兒告訴邱量虔，爸爸早年當過老總統蔣介石的貼身侍衛，退役後生活單純，從未與人結仇，雖然高齡77歲，身手還是很矯健，而且健康得很，健保卡一次也沒用過。

15年前，台中這棟大樓（圖）發生管理員李仕輝慘死命案。（東森新聞提供）

案發後，警方發現管理室與死者身上財物沒有短少，起初懷疑是仇殺。（東森新聞提供）

警方查訪該棟大樓住戶，有人說，死者陳屍門口的那一戶，經常聚集一些不三不四的年輕人，徹夜吵鬧，吐檳榔汁，其他住戶向死者投訴，請他管管，也因此死者多次與該戶房客及其訪客發生齟齬，甚至揚言要向房東投訴。

辦案人員立刻傳訊該戶房客吳姓男子，他表示，的確有一群在網咖認識的年輕朋友，經常跑到他的租屋處吃喝聚會，這些小朋友行徑囂張，不太規矩，也經常與其他住戶、管理員吵架，連累他與鄰居結怨。吳男還告訴警方，這些狐朋狗友一天到晚向他借錢，讓他不堪其擾，所以這幾天跑回老家住。

由於案發時吳男的確在上班，有不在場證明，警方研判，經常跑去找他的這群小屁孩很可能涉案，而且還有住戶透露，前1、2天這群人頻繁出入，但命案發生之後，卻銷聲匿跡，此外，放在地下室的監視器主機被拆走，顯然凶手對這棟大樓極為熟悉。

77歲的老管理員一走出電梯，就被一群年輕人持刀棍猛刺狂打。

偵辦此案的小隊長邱量虔說，該大樓的監視器主機遭竊，沒能錄到案發時嫌犯出入影像，幸好，警方調閱路口監視器畫面，發現一群少年抱著大樓監視器主機，在命案現場附近的巷道裡奔跑逃竄，而這些小鬼經常在10樓某住戶套房廝混。另一組幹員查訪五金行，確認有一名年輕人購買做案用的水果刀，為了查清楚涉案少年的身分，隊長陳世明將相關資料交給負責「少年業務」的小隊長施慶賢、陳信良，二人一眼就認出這些小屁孩。

專案小組一面彙整資料，向檢察官聲請拘票，一面派人監控這群少年。邱量虔告訴本刊：「我們到這群小屁孩常去的網咖查訪，沒見到人影，後來經過附近一家飯店，這夥人正聚在飯店前的廣場廝混，他們還主動跟施慶賢打招呼，施則偷偷告訴我，就是他們。」

參與犯案的少女被逮後暫押在警局，卻一臉不在乎。（東森新聞提供）

不到半天，警方陸續拘提綽號「菜頭」的16歲羅姓少年、綽號「平頭」的15歲曾姓少年、許姓少年、綽號「小薰」的14歲林姓少女、綽號「小嘉」的15歲陳姓少女、綽號「可樂」的15歲郭姓少女，以及成年男子魯諺、賴吉祥，唯獨28歲的主謀康文瑞不知去向。

邱量虔說，康文瑞是這夥人的老大，他與魯、賴2男在網咖吸收這些未成年男女當手下，成天不務正業，不是流連網咖、投宿在車站附近的廉價旅館，就是跑到吳男的住處群聚。警方事後還查出，康利用未成年的小嘉、可樂大搞仙人跳，少女先假裝援交，將肥羊嫖客騙到旅館，然後一夥人伺機衝進房，勒索對方數萬元不等，至少有2名男子受害。

由於這夥人經常出入吳男的租屋處，被死者碎唸，加上康文瑞無意間得知死者會在固定日子向住戶收取管理費，身上有大筆現金，於是起了歹念，召集屁孩們謀財害命，還模擬做案細節2次後才下手。

殺了人，少年們也不害怕，還嘻嘻鬧鬧，甚至天真地以為，老大會安排他們偷渡出境，直到被警方逮捕，依舊不願吐實。

直到晚上，小嘉突然說：「我看到管理員阿伯站在你們背後！」這些孩子才感到驚悚，一五一十供出犯案細節，他們壓根不曉得，案發後康文瑞早已丟下他們，獨自跑回高雄老家避風頭。


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