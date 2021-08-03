疫外人生／無懼疫情！勝利廚房笑著迎戰　守護弱勢不中斷

▲無懼疫情！《勝利廚房》樂觀迎戰，積極尋找機會曝光產品、精進夥伴們的職場力，疫情期間守護弱勢不中斷。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊、謝婷婷／採訪報導

疫情衝擊全台，各行各業生計受到影響，不少公益團體也在咬牙苦撐，其中促進身障朋友就業的《勝利廚房》，營收多來自於公益市集與參訪團餐，因為疫情關係全都取消，整體營收掉了約7成，但他們選擇樂觀面對，積極找機會增加線上通路曝光產品，也趁著這段緩衝期培訓新技能，期待再次迎接客人。

面對鏡頭笑著回答「喜歡烘焙，因為可以做好吃的東西給別人吃」，他是大仁，認真擀著麵糰、壓模製作司康，在《勝利廚房》工作5年了，從不懂烘焙，一直到現在非常上手且專業，這一路走來的進步與轉變，讓他開始懂得享受生活，了解自己需要的是什麼。

▲▼《勝利廚房》夥伴們認真製作司康。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

談起大仁的工作表現，《勝利廚房》經理張湘蓉開心分享，「大仁他是我們的顧爐高手耶！我們每一個爐都有不同的特性，因此烘焙品出來好不好，跟爐溫的掌握還有時間上的控制很有關聯，大仁非常細心且負責任，所以老師都能很放心地將這項任務交給他」。

因為疾病關係，許多身心障礙朋友們的求職之路特別不容易，張湘蓉表示，《勝利廚房》隸屬於勝利基金會，這20多年來專注做一件事情，就是多元障別身心障礙朋友的就業促進，「我們只focus在就業這件事上，時時刻刻想的就是什麼工作在市場上有存活的機會，身障朋友們可以如何學習與適應，在未來能夠和社會接軌」。

▲《勝利廚房》經理張湘蓉。

大仁姊姊分享，「我曾經帶著大仁拿履歷表去應徵工作，一間一間的詢問，希望老闆可以給弟弟工作機會，後來發現這樣不太好，不了解情況的人可能會覺得我怪怪的，我應該要先打電話跟店家溝通，看對方能不能接受，我再帶著大仁過去」。

不過大仁的求職之路仍處處碰壁，直到遇見《勝利廚房》提供平台與機會，大仁姊姊感激地說：「那時候透過身心障礙平台介紹，認識了《勝利廚房》，這裡真的給了我們很多包容、很多鼓勵，改變了我們的生活。我講實在的，一個不認識的人或機構都願意給他機會，那你是姊姊，你為什麼不願意呢？真的很感謝有機會遇見《勝利廚房》的大家」。

▲▼《勝利廚房》夥伴大仁相當認真負責，也被稱作是這裡的顧爐高手。

回想起之前探班的點滴，大仁姊姊笑著說：「我記得那天來探弟弟的班，我就站在中央廚房外面，看到大仁穿著整套制服，有點類似廚師的服裝，看起來相當專業！他在裡面走來走去、忙東忙西，後來他發現我在外頭，就高興地向我揮手打招呼，像個小孩子一樣，我就好像他的家長，看到他這麼開心地在工作，我真的很欣慰、很開心」。

《勝利廚房》陪伴夥伴們透過學習與付出，慢慢了解「自己的光」和能力，張湘蓉表示，「我們相信只要放對位置，任何人都是會發光的！我們的身障朋友們也許速度、應變力或市場創新力等等比不上他人，但如果你給他好的方法，給予時間讓他們反覆大量練習，其實他們的專注度或是對於標準化的執著度是很驚人的，他們絕對有能力為社會付出」。

▲▼《勝利廚房》前陣子剛整修完店面，希望引進更多服務，沒想到就遇上疫情爆發。

《勝利廚房》營收多來自企業展售、公益市集與參訪團餐，但受到疫情衝擊，這些活動皆被取消，整體營收減少了約7成，原先的安排也被打亂，不過他們仍笑著樂觀面對，張湘蓉分享，「其實在本土疫情爆發之前，我們安排了門店改裝作業，想為這個空間創造更多共好或公益的可能，所以我們才剛花了不小的一筆錢來裝修整理門店，結果後來疫情就爆發了」。

▲員工認真學習手沖咖啡。

張湘蓉笑著說，「但我們可以往好的方向想，像是我們可以趁這段緩衝期，多做一點各方面的就緒，或者培訓夥伴們新的職場技能，比如說未來店裡會有吧檯和手沖咖啡，同仁們就可以趁這時候多練習，別人需要練習10遍的東西，那我們可能就練習50遍，等疫情過後，就能以最好的樣貌迎接客人」。

張湘蓉接著說，「其實我們很用心在精進自己的產品，希望大家想到《勝利廚房》是因為這裡的東西很好吃，比如外面吃不到的檸檬蛋糕、一吃就愛上的辛甘香辣醬，而不是因為想說做個愛心才捧場，當客人真正喜歡我們產品的同時，也等於是鼓勵了我們的夥伴」。

▲《勝利廚房》經理張湘蓉介紹產品。

儘管疫情讓營收銳減，但他們彼此陪伴的情誼並沒減少，一起努力撐起讓夢想發芽的《勝利廚房》，張湘蓉表示，我們會在下半年積極想方法，看能不能爭取多一點的訂單，來彌補這陣子疫情帶來的缺口，他樂觀地說：「日子總是要往前推進，我們會從各方面找一些機會，就像大仁姊姊說的，只要彼此支持就有安心的力量，正確的事情我們也會一直做、努力做，堅持有責任地生產安心食物，也期待民眾在消費時做出對社會更友善的選擇，『有責生產，有擇消費』，大家一起努力，相信這一切都會好轉」。

大仁姊姊也感慨分享，「如果當時沒有遇到這裡，我不知道我會變成怎麼樣，又會如何安排我弟弟，所以你知道嗎？這邊對我來說，真的是一個定心丸，從頭到尾他們給我最大安慰，給我安心，對這裡我真的只能感謝，真的只有兩個字感謝。希望他們能夠長長久久，平平安安挺過疫情」。