高雄87歲以上長者最快824打第二劑　要等混打？陳其邁給答案了

▲85歲以上老人施打疫苗，最快8/24可接種第二劑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市老人疫苗接種最快8/24起就將進入第二劑接種期，但由於台積電、鴻海和永齡基金會及慈劑都購得BNT疫苗，也讓不少老人猶豫是否要等開放混打。對此，高雄市長陳其邁表示，仍建議第一劑打什麼，第二劑就打什麼，主要是混打還沒開放，也還沒有期程，事實上兩劑打滿，重症、死亡率所有疫苗都差不多。

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▲高雄市長陳其邁今早出席議會質詢。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

高雄市議員李柏毅今（2）日在高雄市議會質詢時指出，高雄市首批87歲以上長者自6/15起施打疫苗，換算時間，最快8/24開始就要打第二劑，但不少老人看到傳聞，會想等BNT進來，因為可以混打AZ加BNT，若這樣恐造成施打率降低，就很可惜，市長如何建議老人？

陳其邁表示，我們仍建議第二劑要打，不過這要根據整體國家疫苗的供給跟國際市場狀況來決定，今年還是會比較緊一點，假如疫苗足夠的話，第二劑應該要打。

▲▼0802大東文化藝術中心疫苗接種。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅再問，那老人家是否要等混打？陳其邁則說，第一劑打什麼，第二劑就打什麼，這是現在中央的規定，混打還沒開放，他建議先打到身體裡面，就有保護力，尤其兩劑打滿，重症、死亡所有疫苗都差不多。

陳其邁表示，混打現在當然有些臨床試驗有初步資料，但現階段國際疫情還沒掉下來，雙北地區還是有些不明感染源，這是我們擔心的地方，所以輪到你打就趕快去打，不要等。

至於長者是否需要到唐鳳系統預約第二劑疫苗？陳其邁說，會比照第一劑，由里長、里幹事或是公所同仁來發放通知書，假如可以的話，也會包含唐鳳系統預約登記等，都由市政府一起來處理。