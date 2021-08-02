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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1000換5000元！五倍券9月底登場　零售、旅宿、餐飲都可用

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌上週召集相關部會首長，針對「振興五倍券」規劃方向進行討論，已底定採1000元換5000元方案，預算規模約1100億元，實體券與數位券同步發行。據悉，9月底將配合疫苗覆蓋率、疫情穩定時推出，屆時將強化數位領券的宣傳。

在疫情嚴峻之際，政府已發放770萬現金，幫助有急迫性的民眾度過難關；而在疫情趨緩之際，政府首要工作在於振興，目的在刺激民眾出來消費，不希望國人把錢存起來。

對照日本與美國經驗，日本政府在去年每人發放放10萬日圓的現金補貼措施，截至6月底，日本家庭現金存款達1031兆日圓，比3月底增加超過30兆日圓，來到歷史最高水準。

在美國方面，其商務部在2021年發布1月個人所得支出報告，美國民眾所得較前一個月增10％；不過，支出卻僅微增2.4％。而儲蓄占稅後所得的比重，也就是個人儲蓄率更從前一個月的13.4％遽升到20.5％，創2020年5月以來最高。

對照台灣在2020年發行三倍券的成效上，去年7月振興券發放，我國批發、零售及餐飲業，營業額逐步回升，由上半年負成長的態勢轉為正成長。政府高層表示，零售業反應最直接，從去年統計圖表看，8月份衝到8.2%，而批發業者在9月時也衝高至9.5%。

因此，在去年三倍券成功經驗下，政院今年擴大規模，蘇貞昌在上週召集相關部會研商時，已底定大方向，擬採1000元換5000元方案，預算匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，時程上約9月底正式推出，後續細節待各部會研議。

至於振興五倍券的方向，已規劃朝去年三倍券的模式，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演行業，總體方向就是批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗，可說是全面適用，而例外排除。

在電商部分，將比照去年三倍券模式，排除部分電商，僅列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等；而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

在目前討論工作上，有鑒於去年三倍券推行時，領實體券的民眾仍比數位券要多，領數位券僅有181萬人，只佔7.6%；因此，今年推行五倍券時，將研議加強宣傳，目前尚在討論數位券推行的各種方式。

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