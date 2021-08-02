球館爆滿！一日球迷「羽球會變國球嗎？」　PTT揭3大難題：打不起

▲東奧羽球「麟洋配」摘金。（圖／體育署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋光榮奪冠，「世界球后」戴資穎也拿下銀牌，就有網友發現，最近住家附近的羽球館都爆滿，不禁好奇「羽球是否有可能變成國球？」這番話掀起熱議，一派人認為不太可能，但也有許多鄉民直呼，早就有很多上班族在玩了。

網友在PTT八卦板表示，「就我觀察啦，最近附近的羽球館都爆滿，反觀棒球，沒什麼人想打吧！都去大魯閣比較多，羽球取代棒球成為國球，全力發展羽球，未來更容易拿金牌，是不是這樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎與金牌戰對手陳雨菲。（圖／路透）

雖然現在羽球討論正熱，不過綜合眾人看法，大家認為，在價格、場地及普遍熱度上，要想發展成國球不太容易，「說真的...打不起」、「一小時500」、「打羽球不便宜」、「羽球要場地、耗材，不便宜」、「羽球室內球場一直都很難搶，又貴哦」。

當然，也有不少網友直言，原本就有很多人在打羽球，「羽球參與門檻比較低，普通人的庭院就能接發球」、「上班族很多人在玩啊，球館滿滿的」、「一直都很多人+1」、「國中大家不都打休閒羽球」、「說沒人打的平常都沒去運動吧！疫情前運動中心跟晚上學校羽球場，一直都很多人」、「羽球本來就很多人打了，室內場還要搶，而且棒球又不是很多人打才變國球」、「一堆公司在打羽球」、「羽球本來就很多人在打了，普及度比棒球高吧」。

▼戴資穎拿下東奧羽球女單銀牌。（圖／路透社）