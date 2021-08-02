王齊麟凌晨4點「衝李洋房間做1件事」　網全噴鼻血：感謝帶來幸腐感

▲「麟洋配」為台灣奪下奧運羽球首面金牌 。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

我國羽球最強男雙李洋／王齊麟上月31日在金牌戰對決中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，最終只用了34分鐘，以直落二強勢擊敗對手，搶下我國奧運羽球史上首面金牌。對此，李洋今（2日）接受國內媒體訪問時，分享了一段不為人知的賽後小故事；對此，許多網友一聽完，立刻粉紅泡泡噴發，直呼「要噴鼻血了吧！真的不考慮結婚嗎？」

李洋今接受《緯來會客室》越洋視訊訪問，分享了一段不為人知的賽後小故事。李洋表示，「奪得奧運金牌的隔天凌晨4點多，『他（王齊麟）問我睡了嗎？我說還沒啊』，結果王齊麟就馬上跑來我的房間，然後我們兩個人就抱了一下，『說欸...竟然是我們兩個真的做到了！』」



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▲李洋分享賽後一段未曝光的小故事，引爆眾人熱議。（圖／翻攝臉書）

對此，就有網友分享這段訪談，並激動表示「這什麼熱血、純真、感動、夢幻又讓人噴鼻血的劇情！」該貼文也引起許多網友留言，「繼續講啊我想聽後續發生了甚麼」、「感謝他們帶來的幸福(腐)感」、「不是說好要睡同張床的嗎」、「精彩可期，要噴鼻血了吧」、「王齊麟跟我一樣啦都會分離焦慮！」、「真的不考慮結婚嗎？」

不過，對於廣大粉絲極力將｢麟洋配｣送作堆，本站曾報導「CP夢碎！敲碗麟洋配原地結婚 李洋大方認愛：我有女朋友囉｣內文指出，麟洋配為台灣奪下奧運羽球首面金牌，兩人勝出後深情擁抱，讓不少粉絲敲碗「原地結婚」，有網友就發文許願「金牌是不是該結婚了！！！」對此，李洋昨（1日）則在IG限時動態大方認愛「我有女朋友囉」。