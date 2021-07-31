陸媒：塔江艦「航母殺手」外號名不副實　難撐「國艦國造」門面

▲國造塔江軍艦完成交艦。（圖／軍聞社）



記者蔡紹堅／綜合報導

海軍「沱江級」巡邏艦「塔江艦」（PGG-619）27日在蘇澳軍港完成交艦儀式。不過，大陸媒體《澎湃新聞》卻指出，塔江艦確實解決了沱江艦存在的一些問題，但其囿於設計理念落後和能力不足等，仍然存在很多問題，「暴露出台灣方面在造艦能力、技術和理念已全面落後等問題，也難以撐起所謂『國艦國造』的門面。」

《澎湃新聞》31日以「台灣『塔江』艦提前交付，所謂『航母殺手』名不副實」為標題發文，指台灣海軍目前急需的是能夠替代老舊「錦江」級導彈巡邏艦，因為「錦江」級全部退役後，繁雜的巡邏任務只能由護衛艦負責，將更快消耗其本就不多的使用壽命，「錦江」級裝備有聲吶、反潛魚雷和深水炸彈，具備基本的反潛能力，而「塔江」級完全不具備反潛能力。

文章提到，可見，台灣建造「塔江」級導彈巡邏艦真實目的並非是計劃中規定的那樣替代「錦江」級，而是要研製一型反艦導彈發射平台，加強其海軍整體反艦能力，提升其所謂「以武拒統」能力，「有些台灣媒體甚至還將『塔江』級稱為『航母殺手』，但這只是一廂情願罷了。」

文章認為，「塔江」級最多可攜帶16枚反艦導彈，火力堪比驅逐艦，但也因此擠占艦體空間，只能安裝簡單電子設備，導致其極度依賴友鄰作戰平台和作戰信息網，獨立作戰能力極弱，在成體系海空打擊面前，友鄰作戰平台和作戰信息網絡很容易被各個擊破，獨立作戰能力欠缺「塔江」級更像是「大號導彈艇」。而且所裝備的「雄風」3超聲速反艦導彈號稱達到400公里的射程，但這是飛行高度超過1.5萬米才能達到，容易被攔截，如果採用低空彈道，射程只有150公里左右。

文章指出，另一方面，「塔江」級自衛能力不足，台當局稱這兩級導彈巡邏艦已經實現了隱身化，但台灣在隱身技術方面積累不多，實際效果存疑，防空方面，該艦配備了「密集陣」近防「海劍」2艦空導彈，導彈最大射程約30公里，採用傾斜式固定發射箱，這種設計不僅限制了導彈發射角，而載彈量還少。雖然「塔江」級具有一定的自衛能力，但如果對方反艦導彈發射平台在30公里外發動飽和攻擊，「塔江」級將應接不暇，容易被對方反艦導彈「淹沒」。像「塔江」級這些比較新式的武器肯定是戰時被重點關照的對象，彈道導彈和各種類型的反艦導彈都是「塔江」級的噩夢，幾乎沒有機會對對手的航母發動攻擊，「航母殺手」的稱謂名不副實。

文章的最後強調，「塔江」級導彈巡邏艦是台當局所謂「國艦國造」計劃中目前運行較為良好的項目，但也暴露出台灣方面在造艦能力、技術和理念已全面落後等問題，也難以撐起所謂「國艦國造」的門面。