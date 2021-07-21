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塔江艦27日交艦！作戰測評超前完成　專家：機動隱匿快速火力強

▲▼沱江艦,舷號618,雷達匿蹤,穿浪雙體船,中華民國海軍,國防自主,國艦國造。（圖／記者李毓康攝）

▲塔江艦27日交艦。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者游凱翔台北20日電

軍方人士今天指出，海軍首艘沱江級艦「塔江軍艦」去年12月下水，因提早完成海上作戰測評項目，預計27日在蘇澳軍港舉辦交艦典禮；學者舒孝煌分析，沱江量產艦特點是「機動、隱匿、快速、火力強」。

海軍沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104 年服役，經多年研改，量產首艦去年12月下水，總統蔡英文命名「塔江艦」，有別原型艦，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲，更掛載由國家中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，藉此強化防空效能。

國防部日前說明，由於中共機艦頻擾台，因應敵情威脅，原規劃114年完成3艘塔江軍艦，與龍德造船廠協調後，只要沱江級艦今年完成作戰測評，112年前能夠完成6艘，因此目前進度已超前。

軍方人士下午表示，目前已完成相關測評，確定27日於蘇澳軍港舉辦交艦典禮，另預計8月舉行成軍典禮；此外，屆時將展示由中科院研製的海劍二防空系統。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌指出，沱江級艦的特色就是「機動、隱匿、快速、火力強」，雖然新造艦配備海劍二防空飛彈，但因擁有搜索雷達可能會成為「雞肋」，未來執行戰備任務，或戰爭狀態時，海軍可能要特別注意。

他解釋，原型艦的設計是被動接收海軍聯成系統訊號、待命攻擊，因為沒有雷達，所以本身處於完全匿蹤狀態，具有優異隱匿效果；但現在配備雷達系統，像是「暗夜裡帶著手電筒」的感覺，加上中共電子偵蒐系統先進，若只是平時執行灰色衝突巡邏還可以，戰時可能要特別注意。

針對塔江軍艦配備海劍二的優勢，舒孝煌提到，配備防空武器能提高軍艦防空能力，並提升生存能力；而中共戰機的反艦飛彈對於國軍的大型軍艦具有一定威脅性，但因塔江艦體小，在雷達獲得上不一定能起作用，加上本身具備匿蹤功能，因此反艦飛彈對小型艦不一定有效，這也是一大優勢。

由於不止海軍有沱江級艦艇，海巡版本的沱江艦「安平級安平艦」去年12月已下水，海巡署當時說明，安平艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎改良設計，除了鎮海火箭彈，也預留16發彈槽及管線供雄風二型、三型飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達「平戰轉換」功能。

舒孝煌表示，若海軍的沱江級艦未來數量能夠增加，戰爭時期海巡與海軍的艦艇便能互相搭配，增加海上突擊作戰的效果。

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