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海軍戰力升級　「塔江艦」、「快速布雷艇」戰力一次看

記者蔡文鈴／綜合報導

國艦國造為我國重要的海軍戰力！去年完工的「快速布雷艇」以及沱江級軍艦正式交船，總統蔡英文親自登艦視察，幫大家開箱這兩艘軍艦的戰力，更為軍艦取名為「塔江艦」。

蔡英文去年到宜蘭龍德造船廠，見證國艦國造的最新進度，親自為大家開箱「快速布雷艇」以及有「航艦殺手」封號的「沱江級」軍艦「塔江艦」，展現全方位捍衛海疆決心。

蔡英文為首艘沱江級軍艦命名為「塔江艦」；這艘獲得國際好評的「沱江級」巡防艦升級版，延續雙船體的設計，速度快、戰力強，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。同款艦預計到2023年底將完成6艘。

另一艘國艦國造的「快速布雷艇」，擁有世界頂級、台灣自行研發的「自動布雷系統」，透過導航定位後，能短時間在航道上布下水雷，阻擋敵艦進出和登陸。這是不對稱作戰 的重要戰力，預計一共要建造4艘。

蔡英文表示，從潛艦動工、海巡安平艦等艦艇交船，再到海軍新艦艇，國艦國造真的是一直都有新進展。就讓最新、最好的船艦，帶著國軍和海巡弟兄姐妹們來鎮守海疆吧！

▲▼蔡英文戴著印有艦艇的口罩。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文戴著印有艦艇的口罩。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼快速布雷艇內部。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼快速布雷艇內部。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼快速布雷艇外觀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼快速布雷艇外觀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼沱江級軍艦「塔江艦」。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文總統15日「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）

▼水雷。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文總統15日「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼國艦國造下水，快速布雷艇、陀江艦。（合成圖／翻攝蔡英文臉書）

▲國艦國造下水，快速布雷艇（上）、塔江艦（下）。（合成圖／翻攝蔡英文臉書）

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