雨彈炸高雄！「水淹半個輪胎高」居民哀號：家門汪洋一片

▲家門道路慘淹水！（圖／翻攝臉書我是茄萣人）



記者劉維榛／綜合報導

受西南氣流影響，今（31）日易有短延時強降雨，水利署也對高雄市、台南市分別發布一級與二級淹水警戒。一名女網友崩潰拍下家外淹水慘況，積水深度已半個輪胎高；立委邱志偉也呼籲，瀰陀區進學路道路淹水，提醒民眾要注意安全。

高雄女網友在臉書社團《我是茄萣人》PO出驚人雨勢，地點為在茄萣金鑾路上，只見兩排透天厝，中間的馬路慘變「汪洋一片」，積水高度已淹至半個輪胎，，原PO也回報目前狀況，「差一點就到客聽！」

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底下網友也哀號，「白砂路也淹水了，拜託公所，水溝要清一清」、「到處都淹水了， 沒有必要的話減少出門，在家密切注意豪雨特報喔」、「今天是中潮水，要小潮了，要是大潮水可能更嚴重」、「茄萣很少會淹水的怎麼會這樣呢」、「7-11新達門市外面也積水」。

▲淹水半個輪胎高！（圖／翻攝臉書我是茄萣人）



周末兩日受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中央氣象局提醒，大範圍的西南風挾帶水氣，容易造成大雨或豪雨等致災性強降雨。今日整天中南部都持續有雨，午後北部、東半部也會出現明顯降雨，到了今晚、明晨中南部降雨依然明顯。

高雄市立法委員邱志偉也在粉專貼出「馬路變河流的照片」，他接著提醒，今天高雄豪雨特報，北高雄一早大雨不斷，剛經過瀰陀區進學路，出現局部道路淹水情形，請上下班經過的鄉親朋友行車小心。

▼淹水尚未傳災情！（圖／翻攝邱志偉粉專）

