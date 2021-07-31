超商取貨「調虎離山」…秒抱包裹轉身逃！警方火速持拘票逮2嫌

▲嫌犯趁店員轉移注意之際，迅速取走包裹逃之夭夭。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐欺手法日新月異、瞬息萬變，嚴重損害民眾財產甚鉅，南投縣政府警察局長呂新財致力於打擊詐騙犯罪重點工作，在防疫期間，所有攸關民眾財產安全之案件都要求所屬在最短時間破案，絕不讓宵小誤以為防疫期間為犯罪空窗期。

中興分局日前獲報在深夜時段有不明人士接連前往轄內超商領取包裹，趁店員將包裹放在收銀臺上時，佯裝付款再使出「調虎離山」之計，藉口欲另再購買香菸及加熱便當，趁店員轉身拿取香菸之際，迅速取走包裹坐上作案贓車逃之夭夭，造成店員未收款無法結帳，網路賣家血本無歸。警方獲報後極為重視，立即成立專案小組，集合鷹眼專案小組成員、偵查隊員，沿線調閱各個路口監視器畫面、過濾上百台車輛，經受害店員指認後掌握嫌犯身分，由專案小組成員持拘票、搜索票循線前往台中市順利緝獲張、吳2嫌。

張、吳2嫌到案後坦承犯案，經查犯嫌先在知名拍賣購物網站訂購高價手機，並設定以「貨到付款」方式領取包裹，待商品配送至指定超商，由張姓嫌犯前往確認商品是否抵達，然後佯稱未帶錢包離開超商，期間渠等犯嫌為躲避警方查緝，竟先在台中市區竊取賓士車輛當成作案車輛，並特地選在深夜超商店員較少時段犯案。經警方訊後將張、吳2人依涉嫌刑法詐欺及竊盜等罪嫌移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

中興分局長黃念生表示，詐欺犯罪推陳出新，此種「調虎離山」詐領包裹也是詐欺手法的一種，呼籲近期遭此種「調虎離山」手法詐騙之受害店家可與本分局聯繫出面指認犯嫌，並籲請超商店家在深夜時段人手不足之際，應更加小心避免受害，警方將持續貫徹打詐政策，防止民眾被害，更警告宵小勿心存投機心理、以身試法，以免觸法得不償失。

▼2嫌犯後火速遭逮。（圖／記者高堂堯翻攝）