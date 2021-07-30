7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局從2020年5月接獲報案，年輕直播主藉口「業績未達標，會被迫參加SM趴」詐騙男粉絲，在2021年4月止，共有93人被騙，詐騙金額高達2500萬元，警方陸續逮捕33名嫌犯，其中包括7名直播主，有被害人1年內，慘被騙走3百多萬。

警方調查，38歲的陳男為四海幫海巨堂成員，自稱法律系畢業，在2019年10月從直播公司離職後自立門戶，找來美女直播主在各大平台直播，最後又利用「小編」，幫直播主回訊息，但卻利用話術詐騙被害人，警方共計逮捕33名嫌犯送辦。

▲陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，33名嫌犯有7名是女直播主，警方查出，陳嫌先利用直播主上網吸引男粉絲，再成立粉絲群組，還向男粉絲說，業績未達標，會遭老闆強迫參加SM性愛派對、人體實驗用藥、取卵，取信男粉絲「斗內」支援。

▲警方偵辦直播女詐騙案，有93人被害，共計被騙走2500萬，警方搜出教戰守策。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方統計，陳嫌主打直播主都是混血兒，在成立近2年共計有93人受害，詐騙金額達2500萬，其中1名男粉絲，近1年就被騙了3百多萬，另外，1名38歲黎姓女直播主，也騙了將近50名男粉絲，至少獲利超過1千萬。

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