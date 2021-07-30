　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局從2020年5月接獲報案，年輕直播主藉口「業績未達標，會被迫參加SM趴」詐騙男粉絲，在2021年4月止，共有93人被騙，詐騙金額高達2500萬元，警方陸續逮捕33名嫌犯，其中包括7名直播主，有被害人1年內，慘被騙走3百多萬。

警方調查，38歲的陳男為四海幫海巨堂成員，自稱法律系畢業，在2019年10月從直播公司離職後自立門戶，找來美女直播主在各大平台直播，最後又利用「小編」，幫直播主回訊息，但卻利用話術詐騙被害人，警方共計逮捕33名嫌犯送辦。

▲▼陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，33名嫌犯有7名是女直播主，警方查出，陳嫌先利用直播主上網吸引男粉絲，再成立粉絲群組，還向男粉絲說，業績未達標，會遭老闆強迫參加SM性愛派對、人體實驗用藥、取卵，取信男粉絲「斗內」支援。

▲▼ 陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方偵辦直播女詐騙案，有93人被害，共計被騙走2500萬，警方搜出教戰守策。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方統計，陳嫌主打直播主都是混血兒，在成立近2年共計有93人受害，詐騙金額達2500萬，其中1名男粉絲，近1年就被騙了3百多萬，另外，1名38歲黎姓女直播主，也騙了將近50名男粉絲，至少獲利超過1千萬。

「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

萬華男砸美觀園實聯制桌牌　被逮賠200！口罩不戴好挨轟防疫破口

ET快訊
扼腕！「證件妹」差1步爭牌　又美又強吳佳穎靠這件事紓壓
獨／11點聲明假的？　蕭大陸音檔曝光「認了管不住侯怡君」
才喝50嵐1號！羅嘉翎甜曬「3大杯歇腳亭」　網卻笑虧了
快訊／西南風暴雨開轟！北北基等15縣市豪大雨特報
「證件妹」吳佳穎決賽第5名！　加賽遭淘汰
快訊／台中東奧輕艇訓練基地　驚見河面人頭漂浮
「媽媽選手」田家榛第8名遭淘汰　證件妹繼續拚
宥勝老婆獨留台中照顧小孩！崩潰飆淚：為什麼又是我捨棄一切
她熟睡慘遭議員助理侵犯！　男友還躺在旁邊
為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧揭製作原料：別再咬了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

撞擊瞬間曝！救護車「遭攔腰猛撞」整台側翻　再波及等紅燈客運

彰化伸港鄉民抗議空污！慶欣欣鋼鐵廠大火　PM2.5紅色警戒

快訊／台中「東奧輕艇訓練基地」傳浮屍！　釣客見人頭漂浮嚇報警

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因5項竟跟日常有關

翻車瞬間曝光！女駕駛「Y字路口不減速」　閃車急轉撞路沿90度橫倒

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

他失去妻女跳下華江橋！18小時後找到遺體　家屬無人要認屍

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

撞擊瞬間曝！救護車「遭攔腰猛撞」整台側翻　再波及等紅燈客運

彰化伸港鄉民抗議空污！慶欣欣鋼鐵廠大火　PM2.5紅色警戒

快訊／台中「東奧輕艇訓練基地」傳浮屍！　釣客見人頭漂浮嚇報警

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因5項竟跟日常有關

翻車瞬間曝光！女駕駛「Y字路口不減速」　閃車急轉撞路沿90度橫倒

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

他失去妻女跳下華江橋！18小時後找到遺體　家屬無人要認屍

臉書CEO證實推「雷朋智慧眼鏡」　沒顯示螢幕、讓人更優雅

瑞佐前往「世界第一洋基」好期待　不捨小熊10年情

益航未來專注海運、百貨與房產　今年海運貢獻最多

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

命案現場？賓士貓顧小孩累炸　「遭木棍貫穿」瞪眼投降：快救駕

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

聯電目標價「聯博砍到40元」！謝金河：若有不良企圖　投資人應遠離

阿根廷對決西班牙　41歲賈索同場41歲史科拉成奧運經典

台中清水房價太美麗　唯一1字頭首購族「買得起」

高捷沿線最貴新屋站是它　每坪33萬擊敗傳統豪宅區

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

即／燒烤店狂砍情敵慘死！凶手說話了

他失去妻女跳下華江橋！　家屬無人要認屍

快訊／美鷹會教父級殺手王鑫移送北檢

拒30萬封口費！高雄工人擋2500萬元私菸

偷吃嫩老公29歲小王！人妻「5場地激情狂壞6次」

即／新莊爆怒男持刀砍妻！串烤店老闆肉身護她噴血喪命

即／宜蘭救護車出勤遭撞翻！　1救護員送醫

業績未達標要被迫參加SM趴　7直播女框粉絲斗內2500萬

獨／判賠吳宗憲80萬　館長傻眼曝心聲

議員助理對麻吉女友猥褻　判刑定讞

即／殺手教父首遭逮　200萬交保

即／燒烤店刺殺畫面曝光！凶手落網

獨／直搗教父級殺手美鷹會大哥王鑫別墅

獨／斬美鷹會金流！王鑫團夥操盤線上博弈

更多熱門

相關新聞

降級不解封首日　房仲喊話：「用1週拼1個月業績」

降級不解封首日　房仲喊話：「用1週拼1個月業績」

今日（27日）為5月中至今疫情爆發後「降級不解封」首日，從三級防疫警戒開始急凍的房市，也嗅到復甦氣息，記者詢問不同品牌的第一線房仲人員，悶壞了的仲介人員，甚至還有人表示「要用1週來拼1個月業績！」

YouTube斗內功能登台灣！「超級感謝」有4種價格

YouTube斗內功能登台灣！「超級感謝」有4種價格

新光三越7／16免費送5千元抵用券

新光三越7／16免費送5千元抵用券

前進好萊塢！SM砸金推「NCT Hollywood」在美出道

前進好萊塢！SM砸金推「NCT Hollywood」在美出道

上了也0業績！他嘆：購物中心怎麼撐過疫情

上了也0業績！他嘆：購物中心怎麼撐過疫情

關鍵字：

業績SM斗內

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面