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燃料棒一個多月前傳破損！陸台山核電廠突宣布「停機維修找原因」

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

▲廣東台山核電廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東台山核電廠1號機組6月中傳出燃料棒破損，大陸國家核安全局雖證實此事，但認為此屬「常見現象」，未要求停機。事隔一個多月，台山核電廠的運營方，大陸廣核集團7月30日突然宣布，台山核電廠1號機組停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。

廣核集團指出，作為EPR（歐洲先進壓水堆）全球首堆工程，台山核電廠1、2號機組投產以來，一直保持安全穩定運行，各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求，核安全和環境安全是有保障的，「目前，1號機組運行過程中出現少量燃料破損，但仍在技術規範允許範圍內，機組可以繼續穩定運行。」

廣核集團提到，考慮到1號機組是全球首堆，剛投入運行不久，經中法雙方技術人員充分溝通，台山核電廠根據核安全法規和核電廠運行規程，堅持安全第一、保守決策，決定對1號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

廣核集團表示，結合電網開工建設粵西開關站施工線路避讓需求，選擇這一時機停堆檢修，目前機組正在按照運行規程後撤至停堆狀態，反應堆安全可控，後續按照相關規程操作。

廣核集團強調，中廣核按照核安全法規要求，始終貫徹安全第一的方針，確保核電安全，管理運行核電機組30年來，一直保持良好的安全運行業績，長期以來，一直保持資訊公開透明，及時向社會公開核電廠運行事件和周邊環境監測數據，自覺接受獨立的環境監督，與廣東省等周邊地區共享核安全和環境監測訊息。

台山核電廠6月中就被美媒《CNN》報導疑似發生放射性物質外洩事件，報導提到，美國國務院接獲一份來自法國核電公司法馬通（Framatome）關於台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應堆正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。

對於報導提及的內容，大陸國家核安全局當時表示，台山核電廠1號機組運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（即單位體積或重量中所包含的放射性量）上升，但仍然在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內，滿足技術規範要求，核電廠運行安全是有保障的。

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

大陸國家核安全局指出，1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關，由於燃料製造、運輸、裝載等環節不可控因素的影響，「核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象，據有關數據，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。」

大陸國家核安全局還強調，「目前，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境水平未見異常，處於本底水平，也表明沒有任何洩漏發生。」

台山核電廠位於廣東省台山市赤溪鎮，由大陸廣核集團與法國電力公司共同投資設立，並由法國電力公司旗下的公司法馬通（Framatome）提供技術支援，目前共擁有兩台單機容量1750MW的歐洲壓水反應爐（EPR）核電機組，兩台機組分別於2018年、2019年展開併網發電。

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