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捕獲野生「海綿寶寶+派大星」！專家曝1殘酷真相：根本無法當朋友

▲▼美國海洋科學家在大西洋海底發現真實版《海綿寶寶》。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

▲科學家意外在深度大約1.6公里處發現熱門卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版身影。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

實習記者周依儒／綜合報導

美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）日前在大西洋進行探測時，意外在深度大約1.6公里處，發現一顆黃色海綿和粉色海星，兩者超萌同框的畫面，就像是知名卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版，畫面十分有趣。

根據《Changing America》報導，發現這幕有趣畫面的NOAA潛水員克里斯托弗（Christopher Mah），興奮在推特上分享這樣照片，「（笑）我通常會避免這些參考根據...但WOW！這根本是真實版的海綿寶寶和派大星啊！」他也補充，海綿寶寶和派大星就在海底約1885公尺深處，「這樣的發現的確很有趣，可以和標誌性的卡通人物圖像、顏色媲美。」

克里斯托弗也表示，他是一名專門研究海星的生物專家，通常流行卡通人物的顏色都很鮮豔，也比現實生活中的物種更為誇張，大多數對海綿寶寶和派大星的描述都是不太正確的，因為深海中發現的海綿幾乎都是橙色或白色，而非黃色，也不會像海綿寶寶一樣是完美的四方形，像圖片中的黃色海綿是「Hertwigia屬」。

克里斯托弗說，右邊的粉色海星則是「Chondraster屬」，通常都是暗粉色、白色，很少像圖片中這麼亮的粉色，可惜的是，派大星「Chondraster」是食肉動物，喜歡吃海綿，牠們五隻手臂上都有微小的吸盤，用來移動和補食，可以附著在其他生物上並吃掉牠們，兩者在現實生活中根本無法當好朋友。

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