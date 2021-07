捕獲野生「海綿寶寶+派大星」！專家曝1殘酷真相：根本無法當朋友

▲科學家意外在深度大約1.6公里處發現熱門卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版身影。(圖/翻攝自美國國家海洋與大氣管理局)



實習記者周依儒/綜合報導

美國國家海洋與大氣管理局(NOAA)日前在大西洋進行探測時,意外在深度大約1.6公里處,發現一顆黃色海綿和粉色海星,兩者超萌同框的畫面,就像是知名卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版,畫面十分有趣。

根據《Changing America》報導,發現這幕有趣畫面的NOAA潛水員克里斯托弗(Christopher Mah),興奮在推特上分享這樣照片,「(笑)我通常會避免這些參考根據...但WOW!這根本是真實版的海綿寶寶和派大星啊!」他也補充,海綿寶寶和派大星就在海底約1885公尺深處,「這樣的發現的確很有趣,可以和標誌性的卡通人物圖像、顏色媲美。」

克里斯托弗也表示,他是一名專門研究海星的生物專家,通常流行卡通人物的顏色都很鮮豔,也比現實生活中的物種更為誇張,大多數對海綿寶寶和派大星的描述都是不太正確的,因為深海中發現的海綿幾乎都是橙色或白色,而非黃色,也不會像海綿寶寶一樣是完美的四方形,像圖片中的黃色海綿是「Hertwigia屬」。

克里斯托弗說,右邊的粉色海星則是「Chondraster屬」,通常都是暗粉色、白色,很少像圖片中這麼亮的粉色,可惜的是,派大星「Chondraster」是食肉動物,喜歡吃海綿,牠們五隻手臂上都有微小的吸盤,用來移動和補食,可以附著在其他生物上並吃掉牠們,兩者在現實生活中根本無法當好朋友。

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP