4年前全運會片出土！小林昀儒「戰桌球教父爭金」　網驚：現在好猛

▲林昀儒4年前就已經和莊智淵爭奪金牌。（圖／YouTube／MOESports）

網搜小組／鄺郁庭報導

年僅19歲的林昀儒，代表台灣出賽東奧男單、混雙和男團桌球三項目，首度挑戰奧運就有驚人表現，讓全台一夜之間掀起「小林瘋」！就有人29日分享一段106年全運會的影片，當時要跟36歲的「桌球教父」莊智淵爭奪男單金牌的人，正是16歲的林昀儒。最後小林雖然2：4落敗，但已經讓不少人留下深刻印象。

看到林昀儒精彩表現，網友忍不住翻出過去賽事精華。有網友就在PTT的Olympics_ISG板上分享「106年全運會 小林VS智淵哥」，提到4年前的全運會，「當時還稚嫩的小林，就對上咱們的桌球教父老莊，算是鏖戰，有世代交替的感覺了。」不禁感嘆，轉眼間4年過去，林昀儒已經進步到能跟球王樊振東有來有往，「下一次奧運真的是有金牌的機會！」

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▲比賽影片被翻出，網友紛紛朝聖。（圖／YouTube／MOESports）

仔細看這段2017年的影片，16歲的林昀儒一開始跟桌球教父打得不分軒輊，以11：7拿下第一局；第二局則吞了不少失誤分，以5：11失掉第二局；林昀儒第三局努力追分，可惜還是沒追到，以7：11輸了第三局，過程中也難免露出懊惱的表情；接下來還是不敵莊智淵，以6：11失掉第四局。

不過，林昀儒仍然努力找回狀態，以11：9拿下第五局；而第六局的林昀儒雖然盡力進攻，還是小有失誤，讓已經聽牌的莊智淵以11：5的分數拿下第六局，擦肩106全運會男單金牌。

有趣的是，這段影片一直以來都有人陸續來打氣，甚至東奧開始前，就有網友預言，「2年來進步好多，看來東奧真的有機會了呢！加油」、「林現在是台灣東奧希望了，進步神速，連桌協的人也震驚」，甚至1年前就已經有人為了林昀儒是否能和球王樊振東對招而起爭執。不少網友則是來朝聖，並紛紛打氣，「能跟世界排名第3的莊智淵打成這樣真的很厲害！」