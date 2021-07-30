　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

惡賊專偷雙北捷安特腳踏車　桃警苦尋5輛腳踏車車主

▲詹姓男子專竊名牌腳踏車卻拆解販售圖利。（圖／龜山警分局提供）

▲詹姓男子專竊名牌腳踏車卻拆解販售圖利。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市27歲詹姓男子以租賃汽車懸掛竊取失竊車牌，在台北市及新北市街頭專偷高單價捷安特腳踏車共5輛後，載往桃園市龜山區陳厝坑山區產業道路，企圖變換腳踏車配件後變賣牟利，員警巡邏發現可疑一舉查獲，除將詹嫌移送法辦外，警方目前提供腳踏車照片，尋找居住雙北市民有遭竊類似車型之車主，請跟桃園市政府警察局龜山分局大坑派出所聯絡（電話033251310）。

▲警方希望5部腳踏車車主儘速前來認領。（圖／龜山警分局提供）

▲警方希望5部腳踏車車主儘速前來認領。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大坑派出所巡佐吳文欽、員警陳俊傑26日傍晚巡邏經過龜山區陳厝坑高速公路下產業道路時，發現停放一輛租賃小客車，車上懸掛2面失竊車牌，車上有5輛高檔折疊腳踏車，員警不動聲色圍住現場詹姓男子簡單盤問，起初詹嫌老神在在辯說在該處休息，順便修理腳踏車，員警告知該車懸掛失竊車牌後，馬上苦苦哀求警方放他一馬，員警不為所動當場逮捕帶回派出所偵辦。

▲▼包括越野和折疊車。（圖／龜山警分局提供）

▲▼包括越野車和折疊車。（圖／龜山警分局提供）

▲▼包括越野和折疊車。（圖／龜山警分局提供）

詹嫌表示，先在新北市林口區租賃汽車後再懸掛偷來的車牌後，前往台北市區街頭偷取高檔捷安特腳踏車，將贓物搬運上汽車載往偏僻產業道路，變換車零件變賣，不料卻遭員警逮獲，惟詹嫌不肯透露在何處竊取腳踏車，全案先依竊盜罪嫌將詹嫌移送法辦；但是5輛腳踏車仍需要遭竊車主認領，警方呼籲居住在台北市、新北市民於近期有失竊捷安特腳踏車，請儘速與本所承辦員警陳俊傑連繫（電話033251310）。

►挑戰最低價再也不怕掉東西

ET快訊
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
快訊／蒐證4年重兵拘捕美鷹會殺手教父　200萬交保
快訊／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲
林昀儒爭銅對手「18連敗」輸到怕了　竟叫老婆穿這衣服對打
第一次男友家！蘿莉塔忍不住冒「生理反應」　踩雷被句點
林昀儒銅牌戰「挑戰空前紀錄」　嗨翻全民：台灣奧運史上第1人
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山老鼠盜採10萬肖楠木　連日出入曝行踨

新住民生父登記不正確　戶籍遇困難里港戶政事務所助一臂

惡賊專偷雙北捷安特腳踏車　桃警苦尋5輛腳踏車車主

台南小東路地下道強降積淹水40公分　警方封鎖派員警戒

台南男子騙兒生病登門借錢　安平警火速逮捕詐欺犯嫌

工地污染零容忍！台東營建工程加嚴查核　未改善最高罰2千萬

警戒降級車流暴增！花蓮部署夜間測速　防制車友群聚危險駕駛

花蓮又震！「一晚2次」23：21規模4.1地震　最大震度4級

原鄉部落「德鹿谷」喜正名　南投縣府送上聯外道路全線整修大禮

疫情警戒降級　南投縣文化局下半年復推表演藝術巡迴展演活動

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

山老鼠盜採10萬肖楠木　連日出入曝行踨

新住民生父登記不正確　戶籍遇困難里港戶政事務所助一臂

惡賊專偷雙北捷安特腳踏車　桃警苦尋5輛腳踏車車主

台南小東路地下道強降積淹水40公分　警方封鎖派員警戒

台南男子騙兒生病登門借錢　安平警火速逮捕詐欺犯嫌

工地污染零容忍！台東營建工程加嚴查核　未改善最高罰2千萬

警戒降級車流暴增！花蓮部署夜間測速　防制車友群聚危險駕駛

花蓮又震！「一晚2次」23：21規模4.1地震　最大震度4級

原鄉部落「德鹿谷」喜正名　南投縣府送上聯外道路全線整修大禮

疫情警戒降級　南投縣文化局下半年復推表演藝術巡迴展演活動

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

張金鳳爆被蕭大陸打「他帶驗傷」　王中皇被點名：事情過那麼久…

東奧推升運動產品需求回補　威宏增產「營收重回雙位數成長！」

賴香伶直指疫苗短缺「關鍵問題」　500萬人還在等…存量剩182萬劑

劉德華直播吸千萬粉「寵粉關抖內」　出道40年：不願再回想墜馬事件

林昀儒「偶像是誰」答案絕了！快問快答爆反差萌　網喊：無敵可愛

男友約一起去林森北路…瑤瑤「想要就陪你」：我滿偉大的！突反悔惹火她

公寓梯間「扯掛父母2張遺照」　苦主下樓狂發毛！網怒炸：有冤情

全民瘋奧運！許孟哲帶女去溜冰　王仁甫難忘「舉重女神」笑容　

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

地方熱門新聞

花蓮一晚2震！23：21規模4.1地震

南投原鄉部落正名　喜獲縣府整修聯外道路大禮

新北確診個案到台北健身院永和店？

台南小東路地下道淹水40公分

台南男子騙兒生病登門借錢

警戒降級勇車潮　花蓮部署夜間測速防危險駕駛

南投縣文化局下半年復推表演藝術巡迴展演

靚車夜衝太吸睛　一看排氣管改裝+車牌假的！

台南地檢署與台南分署聯合法拍會

台南42歲男子打AZ後12個小時死亡

山老鼠盜採肖楠木 偷運被警攔截查獲

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停+草木枯...

降級首日逛夜市！台中旱溪備3罩應戰

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

更多熱門

相關新聞

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

中山高岡山南下367公里出現一頭狂奔逆向的豬，把所有路過的駕駛嚇一跳，不過這頭可憐的豬也被嚇壞了，一路狂逃，最後被國道警方趕到路肩，找來拖吊車送下國道，但可惜最後失去生命跡象死亡，現在國道警方要找尋這頭豬究竟是從哪一台貨車掉下，追究司機責任。

停車走回家　他見路邊「魔咒級傳說」！苦主狂+1

停車走回家　他見路邊「魔咒級傳說」！苦主狂+1

「台北確診是新北5倍！」鄉民一看縣市分布傻了

「台北確診是新北5倍！」鄉民一看縣市分布傻了

高雄電動機車自燃！19台機車+自行車全毀

高雄電動機車自燃！19台機車+自行車全毀

雙北「微解封5大場所」一圖秒懂

雙北「微解封5大場所」一圖秒懂

關鍵字：

專偷雙北捷安特腳踏車苦尋車主

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面