惡賊專偷雙北捷安特腳踏車　桃警苦尋5輛腳踏車車主

▲詹姓男子專竊名牌腳踏車卻拆解販售圖利。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市27歲詹姓男子以租賃汽車懸掛竊取失竊車牌，在台北市及新北市街頭專偷高單價捷安特腳踏車共5輛後，載往桃園市龜山區陳厝坑山區產業道路，企圖變換腳踏車配件後變賣牟利，員警巡邏發現可疑一舉查獲，除將詹嫌移送法辦外，警方目前提供腳踏車照片，尋找居住雙北市民有遭竊類似車型之車主，請跟桃園市政府警察局龜山分局大坑派出所聯絡（電話033251310）。

▲警方希望5部腳踏車車主儘速前來認領。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大坑派出所巡佐吳文欽、員警陳俊傑26日傍晚巡邏經過龜山區陳厝坑高速公路下產業道路時，發現停放一輛租賃小客車，車上懸掛2面失竊車牌，車上有5輛高檔折疊腳踏車，員警不動聲色圍住現場詹姓男子簡單盤問，起初詹嫌老神在在辯說在該處休息，順便修理腳踏車，員警告知該車懸掛失竊車牌後，馬上苦苦哀求警方放他一馬，員警不為所動當場逮捕帶回派出所偵辦。

▲▼包括越野車和折疊車。（圖／龜山警分局提供）

詹嫌表示，先在新北市林口區租賃汽車後再懸掛偷來的車牌後，前往台北市區街頭偷取高檔捷安特腳踏車，將贓物搬運上汽車載往偏僻產業道路，變換車零件變賣，不料卻遭員警逮獲，惟詹嫌不肯透露在何處竊取腳踏車，全案先依竊盜罪嫌將詹嫌移送法辦；但是5輛腳踏車仍需要遭竊車主認領，警方呼籲居住在台北市、新北市民於近期有失竊捷安特腳踏車，請儘速與本所承辦員警陳俊傑連繫（電話033251310）。

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