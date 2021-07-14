「台北確診是新北5倍！」鄉民一看縣市分布傻了　網論戰：你好敏感

▲今天僅剩台北市確診人數2位數。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（14日）新增17例本土確診，創下疫情以來新低，零星幾個縣市只剩下個位數確診，唯獨台北市今天增加10例，案例是新北市的5倍。一名網友指出，原本雙北是疫情重災區，新北市經過積極疫調、匡列，數字後來都一路穩定下降，台北市的表現卻跟不上，「是不是台北就比新北差，而且差到五倍！超級差？」

今天案例最多的是台北市10例，其次為桃園市3例、新北市2例、台中市2例，其餘縣市皆清零。有網友在PTT表示，雖然說距離清零還有一段路，要連續多日清零更難，不過今天新北市首次降到2例的個位數，剩下台北市還新增10例，「台北今天是新北的『五』倍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲7月14日新增案例分布。（圖／ETtoday）



網友認為，原PO以倍數來看會放大事件，現今確實是台北市確診數多於新北市，但雙北以整體趨勢來看，均呈現穩定下降趨勢，「我跟你說，桃園從0例成長到3例是無限倍，這就是倍數的魅力」、「5倍有錯嗎？你好敏感阿」、「侯友宜真的厲害，包萬華一大圈的區域」、「還好啦，總確診一直穩定下降是好事」、「抓出隱形傳播鏈才重要」。

值得關注的是，雖然本土疫情持續好轉，但今天一口氣新增了10例境外移入，大多自緬甸返台且無症狀。指揮官陳時中表示，這段時間因為delta變異株的關係，疫情一度又稍稍惡化，所以拖了更長時間來壓下，會持續關注境外移入的個案。