　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

城市中的桃花源　清水模風格靜謐無壓宅

資料暨圖片提供｜優渥實木(0800-033-788) http://www.uwood.com.tw 撰文｜謝佳真

（圖／優渥實木）

比起一般的新成屋，只有主結構的毛胚屋賦予居住者更多想像的可能性，也讓居家設計有更大的發揮空間。業主夫妻想要的風格很明確，去除過多的繁雜，簡約的風格一直是他們心之所向。雅致清爽，帶點現代及工業風元素，在優渥實木設計師林雅萍巧手組織下，輔以收納與外觀兼具的歐德系統櫃，各種風格元素激盪出新火花，城市中的桃花源私居悄然誕生。

（圖／優渥實木）

極簡現代 清水模靜謐之室

業主夫妻想要的風格很明確，去除過多的繁雜，簡約的風格一直是他們心之所向。但仍需要有質感的收納空間，經過重重討論，最終確立用清水模塗料作為空間主色調，點綴以木質的溫潤，為低對比的淺色場域畫上一筆亮點，家中櫃體則全由歐德系統櫃包辦，將簡約和收納實用性的平衡推到極致。

回家的微型之旅，就從深色調的走道開展。左手邊的廚房裝上三段式玻璃拉門，門片中央安裝霧面玻璃，有效地避免直視廚房的雜亂感，也輕巧將烹調區和其他區域作分界；右手邊的長櫃是玄關的置物區，同時身兼對面廚房的餐邊櫃和酒水放置櫃，大面黑玻彷彿將空間擴張，倒映淡灰色的清水模牆面，揭示接下來即將遇到的視野框景。深色走廊為明朗光亮的北歐風增添層次與質感，每一次回歸猶如穿越隧道，最終回到那名為「家」的桃花源之境。

（圖／優渥實木）

精緻劃分功能區 通透無礙明亮大廳

陽光穿過落地窗柔和地灑進室內，替客廳增添通透和明亮，簡簡單單擺上一組進口皮沙發、電視吊櫃和鏡櫃，讓空間瞬間多了人的溫度，更顯溫馨簡約。光毫無障礙地散落在各個角落，拋光石英地磚微微反射窗光，與牆面濃淡合宜的清水模塗漆輝映出恰到好處的質感；而木色門框、門片和實木格柵為灰色調的空間畫龍點睛，平衡掉清冷氛圍。

優渥實木設計師林雅萍在客廳裡運用了兩個巧思，讓業主想要的佛龕與更衣室完美地和客廳主空間相融。佛龕放置於牆壁內嵌櫃體上，和諧而不突兀；旁邊則是一座隱藏門，拉開就是長型更衣間，這裡亦大量運用木質元素與客廳呼應，具私密性和暖度。更衣間上方設置隱藏式出風口，保持空氣流通，衣物、包包和飾品整齊排列，行李箱放在靠近地面的大隔間中，整個空間猶如個人品味的展示室。

（圖／優渥實木）

私領域 充滿貼心細節的起居空間

主臥房延續客廳的實木格柵元素，床頭旁的實木條格柵與淺米色繃布延伸至天花板，創造出如飯店般的大器氛圍，與藕色窗簾交織出寧靜優雅的私領域。設計師細心將房間燈光開關設置在負責關燈的男屋主床頭櫃那側，暗藏玄機的還有梳妝台，看似鏡子的白色方框為可掀式，打開便是隱藏化妝櫃，放置女主人的日用品與小物，木質梳妝台另附大小不等的抽屜，讓收納空間有效應用。頂天立地的系統衣櫃選用和房間一致的木紋淺白色，純粹無壓的設計，彰顯設計師掌握空間色系的能力，並善用歐德系統傢俱讓整體設計更為精彩。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／高雄特殊交友圈再+1！足跡到過超商、飯店　匡列80人
快訊／下週餐飲開放內用？　柯文哲：雙北會一起宣布
快訊／嘉義群聚11確診　感染源找到了！
快訊／柯文哲宣布：北市國小暑假活動、課後班、學藝班8月9日開
快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐
快訊／新北公布確診足跡　連3天到這間World Gym
中信正式進軍T1職籃！　隊名「中信特攻」
快訊／新北餐飲開放內用？　侯友宜：看本週六﹑日狀況再宣布
LIVE／北市確診+7！可望下週開放內用　柯文哲最新說明
快訊／謝和弦緩刑撤銷！大樓噴漆嗆放火刑責80天　他一招惹惱方
疫苗庫存吃緊！陳時中證實「供貨延遲」　第五輪還要再等
新北4例感染源曝光　永和1人被朋友傳染
快訊／新北+4「分布三區」　2人感染源不明
王必勝南下進駐救火！　嘉義工廠驚爆9確診
LIVE／新北+4「餐飲列優先開放」　侯友宜最新說明
郭婞淳自曝帶「朗神1金句」征戰東奧：看來是帶對了～
嘉義縣爆群聚+9　縣長宣布：即日起禁止內用
嘉義群聚案11人確診　羅一鈞：其中一位7／24打過AZ
嘉義爆群聚！二級警戒「挺不過8／9觀察期」？　陳時中5字回應
奧原希望爆冷淘汰跪地哭了　父親觀賽暖爆：當她爸爸很幸福
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

城市中的桃花源　清水模風格靜謐無壓宅

不用忙了！超商x北港朝天宮推「代客普渡」　還有9款獨家拜拜零食箱

誰打翻了調色盤？紐約特製甜美夫婦小宅　嫩粉紅、薄荷綠的迷人組合

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

全聯爸爸節檔期開跑！補品保健品下殺、9款專攻歐爸家電47折

掌上型果汁機、摺疊扇太Q！超商最新卡娜赫拉集點送　還有限量福袋

挺東奧！百貨同推限定優惠　千元抵用直接折、咖啡免費送

東森購物網「中元普渡」好禮三重送　東森幣快閃擴大折抵最高80%

陽獅集團任命台灣新管理層　兩項任命即刻生效

爽嗑自製「統一布丁芒果雪花冰」夏日超消暑　網淚回「永遠等不到布丁結凍就消失」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

城市中的桃花源　清水模風格靜謐無壓宅

不用忙了！超商x北港朝天宮推「代客普渡」　還有9款獨家拜拜零食箱

誰打翻了調色盤？紐約特製甜美夫婦小宅　嫩粉紅、薄荷綠的迷人組合

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

全聯爸爸節檔期開跑！補品保健品下殺、9款專攻歐爸家電47折

掌上型果汁機、摺疊扇太Q！超商最新卡娜赫拉集點送　還有限量福袋

挺東奧！百貨同推限定優惠　千元抵用直接折、咖啡免費送

東森購物網「中元普渡」好禮三重送　東森幣快閃擴大折抵最高80%

陽獅集團任命台灣新管理層　兩項任命即刻生效

爽嗑自製「統一布丁芒果雪花冰」夏日超消暑　網淚回「永遠等不到布丁結凍就消失」

對流雲胞移入！新北等「3縣市升級豪雨」　彭啟明：還不是最強

快訊／高雄特殊交友圈再+1！足跡曝：飯店、超商　匡列80人　

新郎在婚禮現場突然「打開筆電」加班　新娘被晾在一旁笑到哭！

忘記幫狗兒子帶雨衣！　爸逼穿「紅配綠大嬸裝」牠超氣：不如淋濕

小林昀儒「7年前曾喊1句話」　5年老粉翻出秒飆淚：終於被看到

從黑手變服裝設計師　林國基2年內退休計畫曝光

抖音網紅撞臉防彈Jimin！神似度100％　網震驚洗版：「卸妝後的雞米」

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

紅燈左轉被員警攔下　失業騎士一句話慘吞罰單還判刑

南桃園熱門質青聚落「過嶺特區」　輕盈房價享低密度純住生活圈

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

消費熱門新聞

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

爸爸最愛禮物TOP3　吃大餐竟意外落榜

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺

全聯推15款芋頭控鹹甜必吃清單！

日本賣翻「抗菌神物」　一噴除菌全面防護

肯德基、摩斯、漢堡王「買1送1」

全聯開賣「豐盛號」2款人氣吐司

即將降二級直擊美式賣場秩序良好

夏普震旦24週年慶冷氣電視通通+0

慶祝郭婞淳奪金！超商美式、拿鐵買1送1

慶郭婞淳奪金成功！超商連4天美式、拿鐵買2送2

不用忙了！超商x北港朝天宮推「代客普渡」

超搶手給皂機睽違一年再度引進

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商限時優惠一次看

更多熱門

關鍵字：

Stress-Free Home城市桃花源 清水模風格靜謐無壓宅

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面