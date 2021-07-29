結婚不宴客！典華新推「汽車婚禮」　賓客在車內用餐觀禮

▲典華首推「汽車婚禮」。（圖／典華提供）

記者黃士原／台北報導

疫情間舉辦婚禮，防疫已成新人第一需求，面對政府結婚不宴客的規範，典華全力挺政府以及支持結婚新人，開發出三種創意婚禮方案，除了全球首創「Drive-In 婚禮」，把國外汽車電影院搬到典華宴會廳裡，還打造9座結婚儀式堂、4個市區內的戶外婚禮空間，讓新人可以順利舉行婚禮。

典華擁有全台能承載汽車甚至百萬遊艇的巨型電梯，這次新推出的「Drive-In 婚禮」主打賓客開自己的愛車進入挑高無柱宴會廳，從出門到婚禮現場皆安全在車內，欣賞新人從350吋超大型對開式LED屏幕走出進行婚禮儀式，防疫糾察服務人員，將餐食送至窗邊，賓客全程在車內一邊用餐，一邊觀禮。

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▲蜷川實花藝術空間的結婚儀式堂。（圖／典華提供）

▲新莊典華-香草花園戶外空間。

典華也有9種風格的結婚儀式堂，離捷運站只需27秒，輕鬆擁有海島國家、愜意北歐風、電影中的歐美感婚禮。不只如此，典華還首度開放全球最奢華的儀式空間，與國際藝術家攜手打造的「蜷川實花藝術空間」，讓人彷彿置身藝術品中。如果政府放寬宴會人數限制後，還有4個完整雨備的戶外空間可做挑選，其中3個戶外空間享全台獨有冰水主機降溫設備，提供給新人最與眾不同且最舒適的婚禮體驗。

▲君品collection戶外池畔證婚儀式。（圖／雲品國際提供）

君品Collection則是攜手「成家婚禮顧問公司」，推出歐美目前盛行的「微型婚禮」（micro-wedding），以婚禮儀式一條龍服務與料理外帶，邀請親好友透過90分鐘的婚禮儀式，到飯店現場觀禮後，將飯店所準備的甜品外帶回家，解套「降級不解封」之下的婚宴作法，也透過實體儀式的辦理帶動婚攝、新秘、喜帖、場地、婚禮小物結婚產業，能夠在後疫情這段期間積極應變與備戰。