19歲冷靜殺手！鄉民炸鍋「林昀儒心態怎練的」：這心理素質太強

記者黃可昀／綜合報導

19歲桌球天才林昀儒今天（29）下午對戰中國球王樊振東，稍早在苦戰7局過後以3比4落敗，不過這場賽事吸引全國人民關注，除了林昀儒精湛的球技以外，更多人驚訝的是他的「氣場」，年紀輕輕就對上球王樊振東，但從頭到尾態度淡然鎮定，即使一度落後、面臨淘汰邊緣仍面不改色，鄉民都驚呼「明明才19歲怎麼會有這麼可怕的抗壓性，他到底怎麼練的？」

▲林昀儒即使落後或得分都面不改色。（圖／路透）



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網友在PTT表示，林昀儒和樊振東交手7局，期間雙方比數一度落差很大，結果林昀儒又迅速追上，戰況相當刺激，「跟球王打得難分難捨，但表情卻完全不緊張，觀眾都比他抖」，即使分數落後仍沒有自亂陣腳，拿出自己平常的實力應戰，雖然纏鬥到第7局還是落敗，不過穩定又自信的表現，已經在網路掀起鋪天蓋地的討論。

▲19歲的林昀儒表現冷靜讓外界相當驚訝。（圖／路透）



有網友也發現，林昀儒不僅在分數落後時仍淡定應戰，就連自己得分當下反應也相當冷靜，只有比賽暫停時會到場邊和教練說個幾句話，其餘時間幾乎都是面不改色，眼神專注在桌球上，「隔著螢幕看球都緊張到受不了了，他的心臟是不是真的異於常人？」

網友紛紛回應，「金屬幫浦心臟，全自動控壓，絕不慌張」、「最喜歡看他打球了不會鬼吼鬼叫」、「這心理素質太強啦」、「自在無我境界」、「所以他才能站在那裡」、「這算是另類霸氣嗎」、「再幾年不得了」。