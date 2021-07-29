政院拍板　強化社會安全網二期計畫再投入407億

記者杜冠霖／綜合報導

為強化社會安全網的觸及面向與覆蓋範圍，行政院今宣布將投入407億及9821名專業人力，擴增家庭服務資源、提升風險控管、強化經神疾病及自殺防自及強化部會網絡資源布建。，強化社區安全網。

衛福部表示，為展現政府維護社會安全之決心，中央預計投入407億預算，透過「擴增家庭服務資源、提供可近性服務」、「優化保戶服務輸送、提升風險控管」、「強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」及「強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」四大策略，以民眾需求為依歸，建構弱勢者安居之友善環境。

行政院2018年提出強化社會安全網計畫，從支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡等方面，3年投入近70億元，期盼從根本控管，弭影響社會安全的各項風險因子。

首期強化社會安全網計畫去年到期，衛福部再提出二期計畫，從今年起至2025年整合各部會、各地方政府及民間力量，再加大力道強化社會安全網，預計將投入407億餘元。

衛福部指出，第二期計畫有五大重點，設置社區心理衛生中心71處、設置司法精神病院6處及醫院1處、強化跨部會、跨體系合作、設置社福中心156處、調高各類人員薪資天花板。

衛福部次長李麗芬表示，第二期投入的人力包括自殺、心理疾病的關訪員、心理師、護理師、職能治療師等，能夠提供更完備的社會服務，未來也會投入2024位人力跟民間團體合作，「希望公私協力，一起補起社會安全網。」

▼衛福部強化社區安全網第二期計畫。（圖／衛福部提供）

