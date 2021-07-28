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大豪雨恐連下4天時間曝　災害預報士：準備防汛

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲賈新興貼出歐洲模式每天預測降雨圖。（點圖可放大／翻攝賈新興YouTube）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家、災害預報士賈新興今天（28日）提醒，周五後西南風非常明顯增強，降雨熱區擴大，周六到下周二這4天是熱帶低壓系統影響台灣最明顯時間點，伴隨顯著降雨、雷擊、強陣風。

賈新興表示，根據歐洲模式每天預測降雨圖，周六到下周二降雨時間非常長，可能出現短時豪雨、大豪雨，降雨熱區在中南部，北部、東北部剛好在西南風背風面，相對降雨比較緩和。

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賈新興提醒，民眾事先排水溝清淤，準備沙包、擋水閘門等防汛工作；地方政府盤點抽水機、水閘門、防洪設施，施工處避免造成排水堵塞；疫苗施打站留意強降雨、雷擊、強風、積淹水。他說，下周三之後，低壓帶逐漸北抬，台灣可望脫離低壓帶影響，降雨有望逐漸趨緩。

▼今晨0時至9時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天起至周五西南風逐漸影響、風力逐漸增強，南部有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，北部、東部午後留意局部短暫雷陣雨，中南部及午後各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

官欣平說，周六至下周二西南風又更強，加上台灣位於大低壓帶，中南部的陣雨和雷雨有再加劇、加重，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，而北部也有短暫陣雨或雷雨，東半部則影響偏小，有局部短暫陣雨或雷雨。

至於近期是否可能有颱風生成，官欣平分析，的確不排除有颱風生成，熱帶系統在低壓帶內生成很正常，裡面有很多熱帶系統生成的可能性，但初步來看未來一周台灣都以西南風影響為主。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴）。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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