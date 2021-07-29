基隆愛四路夜市攤商「不戴罩」…還不聽勸！市府怒開首張罰單

▲基隆愛四路夜市攤商不戴面罩，市府開出首張罰單 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全國疫情5月底進入三級警戒，而這段時間，基隆的廟口夜市與愛四路夜市就一直處在停業狀態，一直到27日降為二級後，才恢復營業，而積稜市府也祭出多條防疫指引，要求攤商必須雙罩一套，且民眾不得邊走邊吃，但沒想到，市府稽查人員28日前往稽查時，仍發現有攤商未符合防疫規定，因此開出首張違反傳染病防治法罰單。

全國7/27降為二級，夜市也逐漸湧入人潮，為此，基隆市政府產業發展處也在各大出入口掛出禁止邊走邊吃的告示提醒遊客，並且也要求攤商必須戴上口罩、面罩以及手套等，而產發處也表示，民眾若在夜市邊走邊吃可直接開罰；攤商未依規定也會先勸導要求改上，若未改善就開罰則將依傳染病防治法，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

▲產發處表示，近期將密集安排稽查廟口夜市及愛四路夜市，若攤商違規也將會依法開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而，稽查人員28日前往稽查時卻發現，愛四路夜市有1攤商未沒有依照防疫指引戴面罩，規勸後仍未改善，因此依傳染病防制法當場開出第一張告發單，並移請衛生局裁處。

基隆市府產發處表示，產發處近期將密集安排稽查，民眾與攤商在夜市裡消費或是做生意，務必要配合防疫，一同守護得來不易的降級成果。