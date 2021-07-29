球后戴資穎「人生首戰」參賽證曝！12歲出征越南　爸糗爆最終賽果

▲戴資穎從小到大的參賽證，依序為首戰2007越南挑戰賽、2012倫敦奧運、2016里約奧運、以及2021泰國公開賽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

世界球后戴資穎28日在東奧羽球女單小組賽拿下3連勝，分組第一提前晉級8強；昨一早戴爸也守在電視機前，見到戴資穎以直落二獲勝後臉上泛出喜悅笑容，不住大讚小戴「表現不錯」。賽後戴爸也向記者展示戴資穎從小到大的參賽證，笑稱2007年參加的越南挑戰賽，是戴資穎的起點、也是她羽球路的第一站；戴爸還曝比賽結果，「上場拿個幾分而已，當然是輸阿！」

戴資穎在高雄左營區購入一棟透天店面，一樓為個人品牌「TTY」，預計不久後即將開幕；昨戴資穎迎來小組賽第三場賽事，對上世界排名41的法國選手齊雪霏，一早戴資穎家人即守在電視機前觀看比賽，見到小戴以25分鐘直落二輕取對手後，臉上忍不住泛出笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎爸爸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賽後戴爸向現場記者展示一樓店面陳設，戴資穎從小到大每一場比賽的參賽證全都掛在店中，包括她14年前的人生首戰、2007年參加的越南挑戰賽、2016年的里約奧運，一直到今年參加的最後一場泰國羽球公開賽，所有的參賽證全都被媽媽完好地保存下來。

▲2007年第一次打比賽的戴資穎模樣十分青澀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回憶起戴資穎的人生首場賽事，戴爸說，那一戰是戴資穎的第一站，也是羽球路的起點，當時的小戴才12、13歲，但賽場上的選手卻幾乎都是成人，「她當然是輸阿！上場拿個2、3分而已，那都大人打的啦！她也不會太挫折，小時候常常越級比賽，輸久了覺得都很正常，贏了也是這樣啊！」

戴爸笑著說，未來一樓店面開幕後，將由戴資穎的姊姊親自擔任店長，至於能不能戴資穎會不會來當「一日店長」則「不好說」。此外，戴爸還說，戴資穎還在身上刺上爸爸的「生肖蛇」，並寫下「相信自己」，而這刺青的圖騰也被印在羽球拍上，球迷若來店裡，就能買到「戴資穎同款球拍」。

▼球拍上有與戴資穎相同的蛇圖騰刺青「相信自己」。（圖／記者吳奕靖翻攝）