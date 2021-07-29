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中國水球隊被日本「壓身」　陸網友火大！發現美女隊長照騙更氣

▲▼中國女子水球隊 日本 。（圖／路透）

▲女子水球隊小組賽第3輪由中國隊勝出。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

東京奧運昨（28）日下午進行女子水球小組賽第3輪，由中國16比11贏日本，不過微博上出現「日本選手壓在中國選手身上游」相關熱搜，不少大陸網友替選手們感到憤怒，另外，先前爆紅的隊長熊敦瀚還被發現本尊「差很大」。

根據《新浪新聞》報導，中國女子水球隊隊員陳笑在昨日賽後發文控訴，日本選手故意把自己壓在水中，裁判卻無視此舉，更狠嗆「小日子過得不錯的日本選手，你在我身上游得開心嗎」，隨後不少引起網友熱議，成了微博熱搜話題。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲陳笑發文控訴，話題登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

不少大陸網友替選手打抱不平，紛紛表示「真的是骨子裡的壞」、「像這樣的運動員最好滾出這個賽場」、「某些人眼瞎心盲，跳腳使手段，都擺到明面上來了」、「裁判瞎觀眾不瞎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲熊敦瀚被爆料「照騙」。（圖／翻攝自微博）

另外，先前中國女子水球隊隊長熊敦瀚因其外貌爆紅，從她自行上傳的照片來看，確實有著高顏值、曼妙身材，不過有網友PO出她受訪時的「未修圖」模樣，發現幾乎判若兩人，美好幻想瞬間崩了，不少網友回應，「根本是不同人吧」、「感覺自己被騙」、「果然美顏濾鏡的威力很猛」。

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