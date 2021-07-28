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東奧「1金2銀3銅」背後故事曝光！婞淳兒時家裡超苦「連早餐錢都沒」

▲目前東奧奪牌國手們。（圖／路透、體育署合成照）

▲目前我國累積6面獎牌。（圖／路透、體育署合成照）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊在東奧連4天傳出捷報，繼「舉重女神」郭婞淳昨下午摘金後，舉重好手陳玟卉也奪下銅牌；截至目前，本屆獎牌數累計1金2銀3銅，共6面獎牌，已破我國奧運單屆獎牌數紀錄。《ETtoday新聞雲》也整理出得牌國手懶人包，及「桌球教父」莊智淵、「網球一哥」盧彥勳、「世界球后」戴資穎的背後故事。

郭婞淳。（圖／路透）

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▲郭婞淳光榮摘金。（圖／路透）

金牌得主：「舉重女神」郭婞淳

昨日，郭婞淳不負眾望替台灣摘下東奧首金，還狂破3項奧運紀錄，當她挑戰141公斤世界紀錄，失敗倒地卻燦爛甜笑的一幕，更深植人心；但在風光的背後，其實婞淳有著相當坎坷的故事。

她出生時臍帶繞頸，由外婆帶大，家庭環境刻苦，連買早餐的錢都沒有，當時運動成為她的心靈寄託，並堅信著「所有的挫折都是最好的安排」。

高一下就進入國家隊培訓郭婞淳，從2010年首屆青年奧運奪銀後，也陸續在亞錦賽、世大運、世錦賽和亞運奪得金牌；不過始終獨缺奧運，征戰2012年倫敦奧運、和2016年里約奧運時，僅分別拿到第12名和銅牌，這也成了她最渴望達成的目標，當然昨天那一役終於如願以償，也達成「金牌大滿貫」的壯舉。

雖然婞淳戰功彪炳，但在選手之路上並非一帆風順，她2014年備戰亞運練習時，不慎被槓鈴壓傷，導致右大腿肌肉70%斷裂，歷經長時間且痛苦的復健，她成功站起來了，甚至締造輝煌。

▲▼楊勇緯。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊勇緯拿下銀牌，淚灑現場。（圖／達志影像／美聯社）

銀牌得主：「柔道型男」楊勇緯

現在擁有很多「楊太太」的楊勇緯，在柔道60公斤級奪下銀牌，寫下台灣運動史新猷，帥氣外表加上謙遜態度，讓他吸粉無數，短短幾天時間，IG追蹤人數已來到31.7萬。

楊勇緯高中時期的教練林世玄透露，他相當自律，不僅柔道實力強，功課也很好，都是班上前3名，沒有叛逆期，除了勤於訓練，還會追根究柢問到底。

儘管帥氣外型受到女同學歡迎，但在教練的禁令下，楊勇緯並沒有交女朋友；而高中學妹和親哥也表示，他目前仍單身。另外，楊勇緯奪牌後，也感性表示會以2024巴黎奧運為目標，繼續努力。

▲▼中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

▲中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

銀牌得主：「射箭男團」魏均珩、湯智鈞、鄧宇成

中華射箭男團在26日的團體金牌戰中，拿下銀牌，雖然未能擊敗強敵南韓，但實力有目共睹，這也是睽違17年，台灣射箭史上拿到的第二面獎牌

二度叩關奧運的老大哥魏均珩，個性幽默有趣，幾年來是國家隊常客，2017年台北世大運時，還曾因「假扮外國人」爆紅。其實，在2018雅加達亞運中，魏均珩、湯智鈞就曾對決南韓，並搶下金牌，而隊伍中的鄧宇成雖然首戰奧運，但表現相當穩定，也一路過關斬將。

回憶起宇成的射箭路，鄧爸爸透露，因為平時訓練十分辛苦，他國中剛開始加入北安射箭隊時，還一度不堪繁重訓練想退出，最終在家人的鼓勵下堅持住了，如今也踏上奧運殿堂、完成夢想。

▲▼ 東奧跆拳道銅牌羅嘉翎 。（圖／路透）

▲羅嘉翎奪得銅牌。（圖／路透）

銅牌得主：「跆拳道甜心」羅嘉翎

19歲的羅嘉翎首戰奧運，就在「女子57公斤級」以10比6擊敗非洲尼日選手，奪得銅牌。一戰成名的她，是我國跆拳道史上身高最高的女子選手，同時也是首位連續在兩屆世青賽奪金。

羅嘉翎去年從三民高中畢業後，就讀國立體育大學並轉入成人組賽事，陸續踢過大獎賽、世錦賽等國際大賽，25日在奧運摘銅後，被視為下一位奧運金牌之星。

嘉翎曾拍片透露，1年練跑距離700公里、控制體重飢餓1000小時、踼擊10萬次、參加正規賽事超過50場、250組對戰場次、1820分鐘的競賽時間，也說自己不怕曬黑，不怕辛苦，只擔心技不如人。

看到她獎牌背後的汗水及淚水，令人敬佩；不過，嘉翎仍有小女孩的一面，她曾說，「羨慕同學可以隨心所欲地享受美食，因為我不能隨意的吃，必須控制體重。」

▲▼ 東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜 。（圖／體育署）

▲「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜（圖／體育署）

銅牌得主：「黃金混雙」林昀儒和鄭怡靜

19歲的「桌球小將」林昀儒搭擋學姊鄭怡靜，拿下東奧混雙銅牌，不僅終結中華隊21年的桌球獎牌荒，他也和羅嘉翎同為本屆中華隊最年輕的奪牌者。

出身台南歸仁的鄭怡靜，從小和姊姊鄭尚宜接受桌球訓練，個性沈穩內斂、不服輸，在訓練上積極努力不怕苦，教練所開出的菜單皆能照單全收，因此立下紮實的基本功，14歲國二時便已入選我國史上最年輕的女子成人國手。

過去，怡靜曾因未選上2012年倫敦奧運代表隊，一度想放棄桌球，後來在姊姊的陪同下，重拾球拍回到賽場上，2016年入選里約奧運國家代表隊，更創下我國第1次女子在2016-2018年，連續3年世界盃桌球賽女子單打亞軍及季軍的佳績。

年紀輕輕世界排名就衝進前10的林昀儒，目前個人最佳成績排第6，賽場上的他沉著冷靜，不管輸贏都沒什麼表情，被國際桌總封為是「沈默殺手」，對此他幽默表示，自己比較喜歡「省話一哥」。

值得一提的是，林昀儒2019年曾6度擊敗中國選手，是擊敗中國次數最多的球員，一度被稱為「中國殺手」。

▲▼陳玟卉。（圖／路透）

▲陳玟卉成為東奧舉重台上的最大黑馬。（圖／路透）

銅牌得主：「舉重黑馬」陳玟卉

舉重好手陳玟卉27日出戰女子64公斤級，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤成績一舉奪銅，突破亞錦賽個人金牌228公斤紀錄。

其實，她原先練的是田徑三鐵，後來聽田徑教練建議，從國二開始轉練舉重。陳玟卉笑著透露，因為不用曬太陽，練習時數短，在各種誘因下，覺得舉重非常不錯，加上家人一路支持，如今她終於登上奧運殿堂。

另外，陳玟卉也是戰績輝煌，4月亞錦賽橫掃3金，首闖奧運就奪銅，對她來說今年真的是大豐收。

▲▼莊智淵。（圖／路透）

▲莊智淵5度征戰奧運。（圖／路透）

「桌球教父」莊智淵

最讓人不捨的40歲「桌球教父」莊智淵，雖然27日對上埃及選手，奮戰7局以3比4落敗，止步16強，但賽中一刻都沒讓對手好過，奮力拚搏的模樣更感動無數國人。

導演李又宗形容，莊智淵如同無數台灣人的縮影，這一輩子都靠自己，孤身旅外征戰，沒有什麼後援，早期莊選擇不拿國家營養金，因為他認為「不拿錢才能說真話」。

細數賽外的紛擾，桌球協會私下搞過他，中華奧會公開遺忘他，就連國家教練都曾調侃他，讓莊智淵憤而說要退出國家隊，但最終他仍以40歲高齡，代表台灣征戰東奧。

33年的桌球路上，莊智淵始終如一，堅定地踏在一個人的武林，從年輕時的快打旋風，在2003年到達生涯最高世界排名第3，並獲選為當年的台灣十大傑出青年；到如今的桌球教父，展現大師最後的風範，無不讓國人動容。

▲▼ 東奧中華網球隊，盧彥勳。（圖／體育署提供）

▲盧彥勳宣告，20年的職業選手生涯落幕。（圖／體育署提供）

「網球一哥」盧彥勳

「有一種成就叫做盧彥勳！」37歲的他生涯贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，為史上最多男單頭銜紀錄保持人，但他一路走來相當艱辛，加上台灣網壇環境的不完善，他只能憑藉自身的努力及熱愛，還有家人無怨無悔的支持，咬牙走過來。

終於，盧彥勳在2010年溫網單打16強戰中，擊敗美國前世界球王羅迪克，而一戰成名，同年也被評選為十大傑出青年，短時間內各方贊助、邀訪不斷；然而事過境遷，一切彷彿又回到原點，直到2014年他在仁川亞運團體拿下銀牌，才再次受到關注。

25日東奧男單首輪，他敗給德國星新星茲維列夫，也正式揮別20年的職業選手生涯，然而他的精神早已留在國人的心中。

▲▼東奧羽球，戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎目前3戰全勝，晉級8強。（圖／路透）

「世界球后」戴資穎

戴資穎輕鬆拿下3場小組賽，以全勝之姿晉級8強，不僅刷新個人在奧運的紀錄，也追平台灣羽球女單過往最佳成績。

現在世界排名第1的她，國小三年級開始練習羽球，小六時已打遍高雄，並奪得全國羽球排名賽乙組冠軍，取得甲組資格，同時也是台灣羽球史上最年輕的甲組選手。

戴資穎15歲時進軍國際賽事，初露鋒芒，後來17歲時，在2011年美國黃金大獎賽奪冠，而後更一路開外掛，像全英公開賽就分別於2017、2018、2020年拿下冠軍；世界羽聯年終總決賽上，也獲2014、2016、2020年的冠軍寶座；2018年的亞運會，她也奪得台灣亞運史上第一面羽球項目金牌。

多年來，小戴戰功彪炳，奪牌殊榮不勝枚舉，她也是球后最長紀錄保持人。倫敦奧運男雙金牌得主蔡贇曾說，「戴資穎是近20年來，完美模仿陶菲克正手兩次假動作推向對角絕招的第一人。」
 

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