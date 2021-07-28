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北市6月火警「冷氣機起火」占8起　消防局：定期清理維護

▲北市消防局指出：冷氣機火災易造成客廳、臥室燒燬，如冷氣運轉時遇焦味或雜音應盡速檢修。。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市消防局指出：冷氣機火災易造成客廳、臥室燒燬，如冷氣運轉時遇焦味或雜音應盡速檢修。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠疫情（COVID-19）三級警戒期間，因限制外出群聚防疫措施，民眾居家活動時間增加，加上近來酷暑炎熱，冷氣、電風扇使用量亦大幅成長。根據台北市消防局表示，從2017年火災分類新制施行以來，爐火烹調皆位居起火原因首位，電器因素居次；直到今年6月火災發生原因統計，電器因素超越爐火烹調，成為6月北市火警發生原因之首、總計高達50件。

台北市消防局指出，以往造成爐火烹調不慎起火的原因以「人員外出忘記烹調」最多，疫情時期民眾長時間居家，人員外出造成的煮菜燒焦案件因此大幅減少。

消防局呼籲，烹煮食物應注意火源，切忌分心做其他事情。若有急事要離開，應「人離火熄」原則立即關閉爐火；長時間燉煮慢熬的食材，應設置鬧鈴或其他聲響提醒，以避免忘記烹煮爐火釀災。

台北市消防局統計，今年6月間台北市發生的電器火災總計高達50件，以家電產品24件最多，其中家電產品中又以冷氣機火災發生8件最多。進一步分析近5年冷氣機火災共發生198件，包含分離式冷氣室外機101件、分離式冷氣室內機43件、窗型冷氣機26件、中央空調系統14件及其他14件。

消防局呼籲民眾，使用冷氣機應注意要定期清理維護：濾網應定期清洗，避免因累積灰塵或昆蟲屍體，導致接線端子積汙導電、零件短路或局部蓄熱致生危險。

民眾使用冷氣運轉時，若遇有冷氣不涼、燒焦異味及運轉異音等，應立即確認並妥善處理。遭遇故障情形應，立即停止運轉並拔除電源，並由專業維修服務人員檢修，以免造成危險或發生火災。

另外包含分離式冷氣室外機裝設，需注意安裝在通風處通，散熱不良易造成冷氣機耗電、電氣零件絕緣劣化。加上冷氣機屬季節性家電，未使用季節拔掉插頭，並於夏季來臨使用前確實清潔檢修，避免因長期未使用堆積灰塵或故障情形導致危險。如此才能有效降低冷氣機火警發生的機率，確保居家安全。

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