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3國中生校內「新居落成」　玩過頭烈火燒屋！校方驚呆霸氣：免賠

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中海線一所國中，校外生翻進圍牆找校內生抽菸玩火，不慎引起火警。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

今年4月13日台中市海線一所國中的廢棄教室發生大火，當時以為是施工引起，但後來查出是校外1名輟學國中生，翻進圍牆找2名認識的校內學生一起到廢棄教室抽菸、玩火導致火警發生，事後警方通知3名學生到案，均坦承不諱，依公共危險跟少年事件處理法送辦。教育局表示，校方已加裝監視器，加強校園安全；3名學生都是弱勢家庭，校內2名學生已經畢業，燒毀的物品校方不會求償。

台中市消防局表示，4月13日下午3時許接獲通報，海線一所國中的廢棄輔導教室發生火警，立即派遣9車23人前往救援，於20分鐘內順利將火勢撲滅，燃燒面積30平方公尺。

火勢造成廢棄教室燒得燻黑，書本遭燒毀，幸無人員傷亡。當時以為是施工或電線引起火警，事後查出是1名校外國中生翻牆進校園，找2名校內認識的國三學生一起躲在廢棄校舍抽菸，還玩火燒紙，離去時未將殘火熄滅，導致火災。

據悉，3名學生均是單親家庭，翻牆的校外生為輟學生，曾睡過大賣場，當日原想翻牆跑到廢棄教室暫住，順便找校內的2名友人聊天。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲▼3名學生在舊校舍偷抽菸玩火，引起火勢。（圖／台中市消防局提供）

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

校方表示，該廢棄教室是當時計畫要拆除的舊校舍，目前已經拆除，現為綠地。3名同學躲在該處偷抽菸時，就已被別棟校舍的老師看到，後來引起火警，便通知警方到場。2名校內的同學當時是國三生，事情發生後已學到教訓，都有正常上課，已於6月間畢業。

教育局表示，台中市某國中廢棄教室今年4月發生學生點火引發濃煙事故，所幸學校巡查校園即時發現報警處理，迅速撲滅火勢，並無人員受傷。該廢棄教室原屬即將拆除建物，相關設備早已搬遷，無財物損失；目前該棟建物已於5月中旬拆除改成花園廣場，美化校園環境，另學校也已加裝監視器等設備，並加強校園巡邏，保障校園安全，3名學生都已畢業，燒毀的物品校方不會求償。

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