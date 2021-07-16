李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

▲王炳忠因為挨罵「共匪」對館長提告，新北地檢署今天起訴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳豐德、林彥臣／新北報導

新黨成員王炳忠於去年7月30日前總統李登輝過世時，在臉書上發文「終於死了」，遭到館長陳之漢在直播時痛罵三字經與「狗兒子、共匪、賣國賊」等不雅字眼。王炳忠對此提告館長，新北地檢署16日依「公然侮辱罪嫌」起訴。

王炳忠於前總統李登輝過世當天，在臉書上發文，「終於死了」，館長對此也在臉書發文留言，「丙中（炳忠）幹X娘狗兒子」。

▲館長去年在臉書發文，飆罵王炳忠。（圖／翻攝自飆捍）



同年8月2日晚間11時許，陳之漢還在直播中以三字經等不雅字眼辱罵王炳忠，例如：「垃圾、弱智、狗娘養的、X你媽的中共狗、X你媽的王八蛋」等，並怒斥他是「狗兒子、中國狗、共匪、賣國賊」等語被告。

▲起訴書內容認定，館長所使用的字眼，已逾越一般社會大眾可接受的程度。（圖／記者陳豐德翻攝）



檢方認定，雖王炳忠發言內容本屬涉及政治人物言行可受公評之事，但館長以「X你娘」等具有性貶抑意涵的言詞及「垃圾、狗娘養的、狗兒子、王八蛋」粗俗不雅詞彙，並以「匪、賊、狗」等指人蠻橫霸道、奸詐狡猾、諂媚奉承字眼，進行情緒性謾罵，已逾越一般社會大眾可接受的程度，非適當合理評論，足使王炳忠感受屈辱不堪，而貶損其人格與社會評價。

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