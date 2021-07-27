捐贈PCR核酸試劑+防護衣　前桃園縣長吳志揚挺醫護

▲考量桃園國際機場醫護人員防疫面臨風險，前桃園縣長吳志揚27日捐贈1千劑PCR核酸檢測試與防護衣1千件等醫療資源給聯新醫療集團。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情持續嚴峻，前桃園縣長吳志揚27日捐贈防護衣1千件與PCR核酸檢測試劑一千劑給聯新醫療集團，吳志揚指出，針對桃園國際機場第一線醫護人員面臨感染風險，為提供優質與快速篩檢醫療資源而發起這項捐贈，協助在地醫療資源升級；負責桃園機場醫療中心的聯新國際醫院院長許詩典代表院方感謝，邊境防疫仍是國家防疫重要一環，感謝吳前縣長提供醫療資源，有助於提升第一線醫護人員防疫能量。

▲前桃園縣長吳志揚今日下午捐贈1千劑PCR核酸檢測試與防護衣等醫療資源給聯新醫療集團。（圖／記者沈繼昌攝）

現任宇智顧問公司副董事長的前桃園縣長吳志揚，感念第一線醫護人員辛勞，今日下午捐贈防護衣與PCR核酸檢測試劑各1千劑給聯新國際醫療集團。吳志揚表示，國內正進行疫苗開打，各地區更需要大量醫療資源，其中防護衣是醫療人員第一層保護。至於PCR試劑，則是確保醫護人員防疫的重要武器項目，提供最快速與準確防疫能量。

▲聯新醫療集團院長許詩典代表院方受贈醫療資源，強調將給桃機醫護最大的醫療能量。（圖／記者沈繼昌攝）

吳志揚解釋，這批由台灣優秀研發團隊「麥博森公司」捐贈的「新冠病毒定溫核酸檢測試劑組」，透過更精準、快速PCR檢測，可有效杜絕偽陽與偽陰等問題，提升第一線醫療資源運用效率。

負責桃機醫療中心的聯新國際醫院院長許詩典代表院方受贈時說，今天防疫狀態已由三級警戒降為二級，但邊境防疫還是不能放鬆，PCR檢驗可快速與大量使用非常重要，麥博森公司的試劑可縮短測試時間，每位入境旅客，在入境時都須做PCR核酸檢測，才可確保國土安全；透過此次捐贈，讓醫療人員學會新防疫能量，共同為疫情下的台灣盡份心力。

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