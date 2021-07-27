　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

▲▼烘爐地在降級首晚出現大批信眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲烘爐地土地公廟在降級首晚出現大批信眾參拜。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至二級，開放宮廟參拜但禁止遶境、進香活動。烘爐地27日凌晨0時許出現大批信眾，戴上手扒雞手套進廟參拜，還有女信眾特地從台中北上，開心直呼「終於等到可以拜拜了！」

▲▼烘爐地在降級首晚出現大批信眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼烘爐地在降級首晚出現大批信眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾戴上手扒雞手套入廟參拜。（圖／記者游宗樺攝）

新北市政府日前宣布，降級過程採「階梯式、分階段」調整開放，並開放宮廟讓信眾參拜。中和烘爐地土地公廟在降級首夜，有許多民眾上山到廟裡參拜。因應防疫政策，廟方在入口處設置實聯制QR碼、體溫計與酒精，還設置防疫消毒門。此外，為避免信眾直接觸摸到筊杯與金元寶，還特地準備手扒雞手套，讓民眾安心拜拜，同時維持室內人數在30人以下，保持社交距離。

而廟口的香腸攤前則聚集了10多名民眾，向老闆點完餐後便與其保持社交距離。香腸攤老闆表示，之前疫情時業績掉約2、3成，降級首日還沒感覺到客人變多，但是總有人會來夜景、約會、拜拜或吃香腸，所以生意始終還是有著落。

▲▼烘爐地在降級首晚出現大批信眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾在香腸攤前點餐。（圖／記者游宗樺攝）

陳姓女信眾表示，之前因為疫情，廟宇都不開放，好久都沒來這裡拜拜，終於等到降級，特地從台中北上來拜，而且現在廟方都還特地準備手套，認為防疫措施做得不錯，能夠減少信眾間不必要的接觸，加上入廟的動線也算順暢，十分開心現在宮廟能夠重新開放參拜。

▲▼烘爐地在降級首晚出現大批信眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲廟方在入口處放置防疫措施公告。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

高雄嬤「年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

17歲少女吐悲慘童年「哥哥侵犯我」　爸媽一聽傻了！結局竟大逆轉

高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

山老鼠被獵人「當山羌射殺」！親人嚇壞逃下山　藏一夜自首求追兇

快訊／台北大同區公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜誤殺　看到「獵物」嚇到躲回家

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

新竹夜跑男路上逆向奔跑　遭機車迎面撞上！翻滾一圈痛苦哀號　

「你兒子涉洗錢」北市翁奔銀行領160萬　警及時攔阻保老本

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

中華射箭男團「不敵南韓惜敗」　睽違17年再奪銀牌！平史上最佳

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

高雄嬤「年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

17歲少女吐悲慘童年「哥哥侵犯我」　爸媽一聽傻了！結局竟大逆轉

高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

山老鼠被獵人「當山羌射殺」！親人嚇壞逃下山　藏一夜自首求追兇

快訊／台北大同區公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜誤殺　看到「獵物」嚇到躲回家

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

新竹夜跑男路上逆向奔跑　遭機車迎面撞上！翻滾一圈痛苦哀號　

「你兒子涉洗錢」北市翁奔銀行領160萬　警及時攔阻保老本

台灣裁判碰上金童唐西奇　于容執法登東奧籃球舞台

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

5、6月雲端發票「弄錯獎號」！財政部認賠都給獎　竟是印刷廠出包

3歲小妹一家四口「擠破豬舍」！終於等到降級建新房　志工搶報名

台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

日本奪金…福原愛「微博噤聲神隱」　慘遭陸網出征：看到就煩

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

八村壘大秀戰斧劈扣　鬥牛士賈索慘成海報配角

PCSW2烏龍老師戰報／11.14版本登場　PCS天花板PSG誰能突破？

擊敗大陸夢幻隊！英國「跳水王子」戴利雙人10米跳板摘金

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

社會熱門新聞

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

高雄嬤帶曾孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

台中女墜7F高架橋慘死！留紙條「請聯絡我兒子」

山老鼠被射殺　親人自首追兇

高雄14歲少女墜愛河亡！陳其邁要追真相

快訊／台北公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

即／14歲女學生愛河落水命危

國道大貨車「衝磅」挨罰　駕駛辯過磅閃燈未亮遭打臉

6男女摩鐵開毒趴　事先問櫃台「臨檢是否會通知」

即／14歲少女墜愛河搶救後不治　疑遭網路霸凌

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜開槍誤殺移工

更多熱門

相關新聞

727降級！各縣市餐飲規定一次看

727降級！各縣市餐飲規定一次看

國內疫情趨緩，7月27日至8月9日將降回二級警戒，餐飲依規定可開放內用，但餐飲業也能依循指引開放內用，但雙北仍宣布不開放，中央地方不同調。對此，《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。

星巴克7／27起開放內用！　

星巴克7／27起開放內用！　

路易莎、85度C宣布7／27開放內用

路易莎、85度C宣布7／27開放內用

不斷更新／百貨調整營業時間整理

不斷更新／百貨調整營業時間整理

關鍵字：

降級二級防疫烘爐地信眾土地公財神廟

讀者迴響

熱門新聞

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

日本計畫5年　終於擊潰中國桌球

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

水谷隼戴「神秘墨鏡」打桌球？背後原因曝光

福原愛見日本奪金「激動鼓掌」！　日網狂罵：能若無其事蠻強的

江宏傑看桌球轉播　被女兒「天真問題」問倒：難解釋

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

打過2劑BNT！AIT油漆工染疫「急匡列12同事」

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面