終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

▲烘爐地土地公廟在降級首晚出現大批信眾參拜。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至二級，開放宮廟參拜但禁止遶境、進香活動。烘爐地27日凌晨0時許出現大批信眾，戴上手扒雞手套進廟參拜，還有女信眾特地從台中北上，開心直呼「終於等到可以拜拜了！」

▲民眾戴上手扒雞手套入廟參拜。（圖／記者游宗樺攝）

新北市政府日前宣布，降級過程採「階梯式、分階段」調整開放，並開放宮廟讓信眾參拜。中和烘爐地土地公廟在降級首夜，有許多民眾上山到廟裡參拜。因應防疫政策，廟方在入口處設置實聯制QR碼、體溫計與酒精，還設置防疫消毒門。此外，為避免信眾直接觸摸到筊杯與金元寶，還特地準備手扒雞手套，讓民眾安心拜拜，同時維持室內人數在30人以下，保持社交距離。

而廟口的香腸攤前則聚集了10多名民眾，向老闆點完餐後便與其保持社交距離。香腸攤老闆表示，之前疫情時業績掉約2、3成，降級首日還沒感覺到客人變多，但是總有人會來夜景、約會、拜拜或吃香腸，所以生意始終還是有著落。

▲民眾在香腸攤前點餐。（圖／記者游宗樺攝）

陳姓女信眾表示，之前因為疫情，廟宇都不開放，好久都沒來這裡拜拜，終於等到降級，特地從台中北上來拜，而且現在廟方都還特地準備手套，認為防疫措施做得不錯，能夠減少信眾間不必要的接觸，加上入廟的動線也算順暢，十分開心現在宮廟能夠重新開放參拜。

▲廟方在入口處放置防疫措施公告。（圖／記者游宗樺攝）