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「3生肖」快買威力彩！獎金上衝8.2億　命理師曝吉星相助：很有機會

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩今日頭獎上看8.2億，你準備好當億萬富翁了嗎？（圖／記者許力方攝）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連33期槓龜，今（26）晚頭獎上看8.2億元！命理專家湯鎮瑋表示，本3生肖「豬、兔、羊」因有吉星加持，讓運勢回穩，不但在工作有亮眼表現，財運方面更是大旺，可以把握求財機會。

命理專家湯鎮瑋分享12生肖本周7月26日至8月1日運勢：

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★猴、鼠、龍
這個月會感覺比較辛苦一點，會面臨一些瓶頸或是想要轉變的一個機會，建議可穩定中求發展，好好的守住原本的崗位或家庭角色，然後去克服這樣的難關，有時和障礙共存，不要用無謂的力氣去改變。多培養耐心，把人生當作是一場修行。

★★★蛇、雞、牛
貴人相助，讓你事半功倍。遇到困難要開口說出，若不願說出心中的困難，貴人或許看不到，也不知如何幫你。建議當你遇到困難時，可先從身邊的家人或同事先開口，或許讓事情變得有轉機。

★★★★虎、馬、狗
職場方面的表現很亮眼，讓你備受肯定、重視，之前有些卡關或想不開的地方，在這禮拜可能茅塞頓開。這禮拜有利於找到人生方向或明確的人生目標，可多計畫未來，把想做的事情寫下。

★★★★★豬、兔、羊
這禮拜有吉星加持，在工作或求財上要更積極把握，建議可去看看不動產的方向，選定目標，或許也會帶給你好的機會。在錢財、工作和生活上，有機會去好好化解誤會。

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▲命理專家湯鎮瑋表示，豬、兔、羊本週有吉星加持。（圖／截圖自YouTube-湯鎮瑋老師頻道）

湯鎮瑋總結指出，本週財運No.1的生肖是「羊」，應先做好財務管理，較適合進行穩健的投資。事業運最好的是「狗」，建議別錯失發揮實力的機會。桃花運最旺的是「牛」，應多表現自己，讓別人看到你。

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