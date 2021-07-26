20多歲男打輝瑞爆心肌炎身亡　南韓官方證實第2起「與疫苗有關」

▲ 南韓首爾大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓爆發第4波疫情大流行，26日通報1318例確診及4人死亡，至少接種一劑疫苗人口比例為32.9%。積極推動疫苗接種之際，一名20多歲男子6月接種第一劑輝瑞疫苗後出現心肌炎，不幸死亡。時隔一個多月，南韓防疫當局今日證實，他的死亡與疫苗存在因果關係。

綜合韓媒報導，南韓中央防疫對策本部第二副本部長權埈郁26日在例行記者會中表示，23日針對106起死亡、重症個案及11起疑似過敏性反應個案進行討論，考慮其原有疾病及疫苗影響後，判斷其中一起死亡及二起重症個案與疫苗存在因果關係。

這起死亡個案為20多歲男性，本身並無慢性病，6月7日接種第一劑輝瑞疫苗，13日凌晨1時感覺胸痛，8時左右被發現時已是心臟驟停狀態，緊急送醫後宣告不治，驗屍證實出現心肌炎，為南韓衛生部門承認的第二起接種疫苗後死亡案例。

二起重症個案包括一名無慢性病的20多歲男性，接種第二劑輝瑞的11小時後因胸痛就醫，經診斷為心包炎，接受治療後已康復。另一起個案則是在接種第一劑AZ疫苗的9天後小腿疼痛及浮腫，出現血小板減少性血栓，經診斷為下肢深部靜脈栓塞。

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