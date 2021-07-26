月薪3萬住家裡！全自己花「能過得很舒服」？　網熱議：頂多餓不死

▲在雙北能住家裡就省了快1萬。（示意圖／記者嚴云岑攝）



記者黃可昀／綜合報導

在北部生活不容易，消費水平非常高，偏偏剛畢業的新鮮人可能只領得到30K，如果得自己在外租屋，3分之1的薪水又沒了，不過有網友認為，那些住在家裡的單身族，每個月即使只賺3萬，但可以隨心所欲自由運用，「這樣其實就可以過得很舒服了吧？」

原PO在PTT表示，假設月薪3萬，住在家裡不用額外付房租，頂多補貼家中電費，一定比自己租省很多，如果是不婚不生的單身族，也沒有買房或是買車計畫，那每個月賺的3萬可說是紮實地花在自己身上，「每個月固定存1萬，還有快2萬可以花，1萬當作生活費，剩下1萬可以買自己想買的東西」，對物質欲望沒有特別大的人來說，月賺3萬其實已經過得很舒適。

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▲網友認為30K住家裡夠用，但也沒辦法亂花錢。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）



網友認為，這攸關消費習慣的差異，3萬如果全花在自己身上，確實足以應付生活開銷、餐費、偶爾購物，但也沒辦法買到太昂貴的東西，月底仍要控制預算，「我覺得很夠啊，我自己如果免去房租，一個月也是能多存一萬」、「個人經驗而言頂多餓不死而已，到月底一樣吃土」、「就只夠生活而已，沒辦法過得舒服，還得父母本夠厚，能夠自己付退休養老醫療金+讓你啃」、「生活用品隨便用的話，可能還勉強吧，不然買東西都綁手綁腳的。」

網友也提到，住家裡省下的不只房租，每天在家吃晚餐一個月下來又省2、3000元，還有生活消耗品、家電等物品不用自己買，不過很多人其實住家裡還是得給孝親費，「我之前住家裡3.5萬都自己存，家裡也有晚餐，是蠻快樂的」、「很多人看到住家裡就覺得很爽，其實不一定，我住家裡每月給2萬5。」