國防大學視訊「人與人連結」下場出爐　散播影片者慘了

▲國防大學政戰學院。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國防大學政戰學院日前在進行遠距教學時，有男女學生在鏡頭前上演「人與人的連結」。對此，國防大學26日表示，違反上課紀律學生將適當處分，而側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

政戰學院學生原本應要至南部泳訓、跳傘、山訓，但因為疫情關係，改為遠距視訊課程，不料幾天在視訊課程中，突然有一名女學生開著鏡頭，上半身面對鏡頭，與男子上演活春宮，同學們直接見到性器官交合畫面在課程中直播約4分鐘。

對此，邱國正在獲知後大怒，立即下令嚴辦。國防大學也發出聲明表示，所屬基礎教育學生，在家中實施遠距視訊教學時，下課期間疑自設視訊虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳遭側錄，國防大學獲悉後即聯繋家屬共同掌握該生心緒並妥採輔導作為。

在後續處理方面，國防大學26日表示，違反上課紀律學生，業秉持公平公正原則，依據「國防大學學生研究生學則」召開懲評會，予以適當處分，將持續掌握渠等心緒，加強諮商輔導作為。

另外，國防大學指出，涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

至於有媒體指稱，有所謂學長姐連坐體罰、動用私刑、報復行為等，國防大學強調，均屬子虛烏有，與事實不符，籲請各界勿過度揣測，停止不實爆料及惡意中傷。

對於本次事件，國防大學強調，將援引案例加強宣導通資安全規範及軍紀營規要求，以提升學生守法守紀觀念，避免類案再生。